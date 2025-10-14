USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Миллиарды долларов и десятки лет на восстановление Газы

18:45 801

После прекращения огня в секторе Газа ООН призвала как можно скорее начать восстановительные работы. Для начала восстановления необходимо разобрать развалины зданий в городах, разбитых в ходе боевых действий, и вывезти оттуда более 55 млн тонн строительного мусора. Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил на брифинге в Женеве во вторник, 14 октября, спецпредставитель администратора программы помощи палестинским территориям в рамках Программы развития ООН (ПРООН) Яко Силлиерс.

«Согласно оперативной оценке ущерба и потребностей, проведенной совместно ООН, Европейским союзом и Всемирным банком, на восстановление Газы потребуется около 70 млрд долларов (в пересчете - около 61 млрд евро)», - сообщил Силлиерс.

По его словам, в задачу этих организаций, помимо определения масштаба разрушений, входит расстановка приоритетов «в том, какие районы необходимо восстановить в первую очередь и на чем сосредоточить усилия».

«Вероятно, не все территории будут восстановлены», - указал представитель ООН, отметив, что только в ближайшие три года планируется потратить на восстановление 20 млрд долларов (17,3 млрд евро).

Силлиерс отказался назвать сроки, в которые могут быть завершены восстановительные работы в секторе Газа. По его словам, восстановление будет зависеть от объемов полученного финансирования и может занять десятки лет.

Карта Зангезурского коридора
Карта Зангезурского коридора
19:56 898
СБУ показала российские документы мэра Одессы
СБУ показала российские документы мэра Одессы обновлено 19:41
19:41 4237
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший Итоги чемпионата Европы; обновлено
19:35 5280
Видеокадры визита Ильхама Алиева в Египет
Видеокадры визита Ильхама Алиева в Египет
19:09 928
ХАМАС не исполняет обязательств. А египтяне ищут останки заложников
ХАМАС не исполняет обязательств. А египтяне ищут останки заложников
18:56 1132
Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
18:32 1741
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз; все еще актуально
12:19 4414
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане наши проблемы
15:30 3963
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!!
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!! поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:05 2353
Экс-главе Гаха продлили арест
Экс-главе Гаха продлили арест
17:10 1344
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций ВИДЕО
15:39 2931

