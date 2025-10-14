Миллиарды долларов и десятки лет на восстановление Газы

После прекращения огня в секторе Газа ООН призвала как можно скорее начать восстановительные работы. Для начала восстановления необходимо разобрать развалины зданий в городах, разбитых в ходе боевых действий, и вывезти оттуда более 55 млн тонн строительного мусора. Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил на брифинге в Женеве во вторник, 14 октября, спецпредставитель администратора программы помощи палестинским территориям в рамках Программы развития ООН (ПРООН) Яко Силлиерс.

«Согласно оперативной оценке ущерба и потребностей, проведенной совместно ООН, Европейским союзом и Всемирным банком, на восстановление Газы потребуется около 70 млрд долларов (в пересчете - около 61 млрд евро)», - сообщил Силлиерс.

По его словам, в задачу этих организаций, помимо определения масштаба разрушений, входит расстановка приоритетов «в том, какие районы необходимо восстановить в первую очередь и на чем сосредоточить усилия».

«Вероятно, не все территории будут восстановлены», - указал представитель ООН, отметив, что только в ближайшие три года планируется потратить на восстановление 20 млрд долларов (17,3 млрд евро).

Силлиерс отказался назвать сроки, в которые могут быть завершены восстановительные работы в секторе Газа. По его словам, восстановление будет зависеть от объемов полученного финансирования и может занять десятки лет.