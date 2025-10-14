USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

ХАМАС не исполняет обязательств. А египтяне ищут останки заложников

18:56 1133

Израильские власти не откроют 15 октября контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа и ограничат объем поступающей в палестинский анклав гуманитарной помощи из-за нарушения ХАМАС обязательств по возвращению тел погибших заложников. Об этом сообщает портал Ynet.

Вечером 13 октября из сектора Газа были возвращены на израильскую территорию только четыре тела погибших заложников из 28. Израильский министр обороны Исраэль Кац тогда же назвал это отклонением от соглашения о прекращении огня в секторе Газа и предупредил, что дальнейшее затягивание ХАМАС процесса возвращения тел погибших похищенных будет иметь последствия.

По данным Ynet, представители Израиля консультировались по этому вопросу с США, Катаром, Египтом и Турцией. Портал пишет, что в ходе переговоров в Шарм-эш-Шейхе представители ХАМАС утверждали, что им известно, где находятся останки половины погибших заложников. Соответственно, Израиль рассчитывал на возвращение после вступления в силу прекращения огня в секторе Газа до 15 тел убитых похищенных.

Официальный представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Кристиан Кардон заявил 14 октября, что возвращение останков погибших израильских заложников сопряжено со сложностями и требует времени. По его словам, которые приводит телеканал Al Jazeera, возвращение тел погибших «сложнее, чем освобождение живых». Представитель ХАМАС Хазем Касем заявил в комментарии телеканалу Al Hadath, что движение «сообщило посредникам о сложностях с передачей тел заложников». При этом он заверил, что ХАМАС привержен «всем деталям соглашения».

Катарский телеканал «Аль-Араби» сообщил, что египетские команды действуют внутри сектора Газа, помогая искать тела погибших заложников и организовывать их передачу Израилю.

