USD 1.7000
EUR 1.9706
RUB 2.0981
Подписаться на уведомления
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Новость дня
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

ВОЗ предупредила: не пейте эти сиропы

19:19 1366

Всемирная организация здравоохранения опубликовала предупреждение об опасности трех сиропов от кашля, производимых в Индии.

В заявлении на сайте ВОЗ говорится, что это COLDRIF, Respifresh TR и ReLife, произведенные соответственно компаниями Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals и Shape Pharma. Во всех трех сиропах был обнаружен диэтиленгликоль (ДЭГ) — токсичное вещество, употребление которого может привести к смерти, о чем Центральная организация по контролю за стандартами лекарственных средств (CDSCO) Индии сообщила ВОЗ ранее в октябре. По данным CDSCO, употребление названных лекарств могло привести к смерти детей. Индийские власти распорядились немедленно остановить производство трех сиропов.

CDSCO проинформировала ВОЗ, что ни одно из токсичных лекарств не экспортировалось из Индии, в настоящее время нет никаких доказательств незаконного экспорта. Тем не менее, ВОЗ призвала национальные регулирующие органы усилить надзор за индийским рынком лекарств, тщательно оценивать риски, связанные с любыми пероральными жидкими лекарственными средствами, произведенными на тех же предприятиях, особенно с декабря 2024 года.

В индийском штате Мадхья-Прадеш группа детей, принимавших COLDRIF, Respifresh TR и ReLife, получила повреждение почек. По меньшей мере 22 ребенка умерли. 

Карта Зангезурского коридора
Карта Зангезурского коридора
19:56 908
СБУ показала российские документы мэра Одессы
СБУ показала российские документы мэра Одессы обновлено 19:41
19:41 4246
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший Итоги чемпионата Европы; обновлено
19:35 5284
Видеокадры визита Ильхама Алиева в Египет
Видеокадры визита Ильхама Алиева в Египет
19:09 934
ХАМАС не исполняет обязательств. А египтяне ищут останки заложников
ХАМАС не исполняет обязательств. А египтяне ищут останки заложников
18:56 1135
Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
18:32 1745
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз; все еще актуально
12:19 4418
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане наши проблемы
15:30 3969
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!!
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!! поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:05 2356
Экс-главе Гаха продлили арест
Экс-главе Гаха продлили арест
17:10 1345
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций ВИДЕО
15:39 2934

ЭТО ВАЖНО

Карта Зангезурского коридора
Карта Зангезурского коридора
19:56 908
СБУ показала российские документы мэра Одессы
СБУ показала российские документы мэра Одессы обновлено 19:41
19:41 4246
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший Итоги чемпионата Европы; обновлено
19:35 5284
Видеокадры визита Ильхама Алиева в Египет
Видеокадры визита Ильхама Алиева в Египет
19:09 934
ХАМАС не исполняет обязательств. А египтяне ищут останки заложников
ХАМАС не исполняет обязательств. А египтяне ищут останки заложников
18:56 1135
Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
Суд пощадил Фархада Эфендиева вопреки требованиям иранцев
18:32 1745
Пакистан канонизирует победу Азербайджана
Пакистан канонизирует победу Азербайджана почти официоз; все еще актуально
12:19 4418
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане наши проблемы
15:30 3969
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!!
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!! поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:05 2356
Экс-главе Гаха продлили арест
Экс-главе Гаха продлили арест
17:10 1345
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций
В Музее Победы начался монтаж экспонатов и инсталляций ВИДЕО
15:39 2934
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться