ВОЗ предупредила: не пейте эти сиропы

В заявлении на сайте ВОЗ говорится, что это COLDRIF, Respifresh TR и ReLife, произведенные соответственно компаниями Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals и Shape Pharma. Во всех трех сиропах был обнаружен диэтиленгликоль (ДЭГ) — токсичное вещество, употребление которого может привести к смерти, о чем Центральная организация по контролю за стандартами лекарственных средств (CDSCO) Индии сообщила ВОЗ ранее в октябре. По данным CDSCO, употребление названных лекарств могло привести к смерти детей. Индийские власти распорядились немедленно остановить производство трех сиропов.

CDSCO проинформировала ВОЗ, что ни одно из токсичных лекарств не экспортировалось из Индии, в настоящее время нет никаких доказательств незаконного экспорта. Тем не менее, ВОЗ призвала национальные регулирующие органы усилить надзор за индийским рынком лекарств, тщательно оценивать риски, связанные с любыми пероральными жидкими лекарственными средствами, произведенными на тех же предприятиях, особенно с декабря 2024 года.

В индийском штате Мадхья-Прадеш группа детей, принимавших COLDRIF, Respifresh TR и ReLife, получила повреждение почек. По меньшей мере 22 ребенка умерли.