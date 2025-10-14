Сербские военные в Баку

В Азербайджан прибыла делегация Министерства обороны Сербии. Как сообщается на сайте азербайджанского оборонного ведомства, визит проходит в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества, подписанным между минобороны Азербайджана и Сербии.

На встрече, состоявшейся в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны, было отмечено, что соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, подписанное между министерствами обороны двух стран, планы двустороннего военного сотрудничества, а также обсуждения вопросов укрепления стратегического партнёрства являются важной вехой в развитии военного взаимодействия между Азербайджаном и Сербией.