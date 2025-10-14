Сербские военные в Баку

В Азербайджан прибыла делегация Министерства обороны Сербии. Как сообщается на сайте азербайджанского оборонного ведомства, визит проходит в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества, подписанным между минобороны Азербайджана и Сербии.
На встрече, состоявшейся в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны, было отмечено, что соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, подписанное между министерствами обороны двух стран, планы двустороннего военного сотрудничества, а также обсуждения вопросов укрепления стратегического партнёрства являются важной вехой в развитии военного взаимодействия между Азербайджаном и Сербией.
«Взаимные визиты и подобные встречи вносят особый вклад в укрепление военного сотрудничества между Азербайджаном и Сербией», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Отмечалось важное значение мероприятий и учебных тренировок, проводимых в рамках плана двустороннего военного сотрудничества.
Были представлены брифинги на тему «Планирование операций», проведены широкие обсуждения, даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес. Гостям была предоставлена подробная информация о формировании современной азербайджанской армии, проводимых реформах, планировании, видах войск, специальных военно-учебных заведениях, организации боевой подготовки, боевых операциях и применяемых методах, а также о других направлениях деятельности.