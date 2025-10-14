Сбой с оплатой картами в метро и автобусах

На протяжении нескольких часов в системе оплаты проезда банковскими картами в общественном транспорте Баку наблюдались проблемы, что привело к скоплению людей на станциях метро и в автобусах.

Как сообщили haqqin.az в ОАО «Бакинский метрополитен», в системе оплаты билетов по QR-коду через мобильное приложение Birbank наблюдались технические неполадки. Пассажирам было рекомендовано использовать мобильное приложение BakıKart, цифровую платежную систему m10 или физические карты.

В ОАО отметили, что соответствующие структуры устранили неполадки, в настоящее время проблем при оплате проезда не наблюдается.