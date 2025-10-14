В Москве ждут президента Сирии

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа 15 октября прилетит в Москву с официальным визитом, сообщает Syria TV со ссылкой на источники.
Цель визита и программа пребывания сирийского лидера в Москве пока не разглашаются.
