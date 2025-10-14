USD 1.7000
EUR 1.9706
RUB 2.0981
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Новость дня
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

В Москве ждут президента Сирии

20:27 612

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа 15 октября прилетит в Москву с официальным визитом, сообщает Syria TV со ссылкой на источники.

Цель визита и программа пребывания сирийского лидера в Москве пока не разглашаются.

Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
18:00 5108
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
12:52 5830
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
22:02 508
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах обновлено 21:40
21:40 1567
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
21:20 737
Все меньше военной помощи Украине
Все меньше военной помощи Украине
20:55 1366
Карта Зангезурского коридора
Карта Зангезурского коридора
19:56 3025
СБУ показала российские документы мэра Одессы
СБУ показала российские документы мэра Одессы обновлено 19:41
19:41 6076
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший Итоги чемпионата Европы; фото, обновлено
19:35 6242
Видеокадры визита Ильхама Алиева в Египет
Видеокадры визита Ильхама Алиева в Египет
19:09 1663
ХАМАС не исполняет обязательств. А египтяне ищут останки заложников
ХАМАС не исполняет обязательств. А египтяне ищут останки заложников
18:56 1902

