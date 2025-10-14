Названы сильнейшие паспорта мира

USD 1.7000
Консалтинговая компания Henley & Partners представила новый индекс паспортов, в котором страны ранжируют по количеству безвизовых направлений, доступных их гражданам.

В индексе паспортов за 2025 год первые три строчки занимают страны Азии: на первом месте Сингапур, граждане которого могут посещать без визы 193 из 227 стран и юрисдикций, на втором — Южная Корея (190 стран), на третьем — Япония (189 стран).

Henley & Partners отмечает, что «впервые с момента создания индекса паспортов Henley Passport Index 20 лет назад США больше не входят в десятку самых влиятельных паспортов мира»: «Американский паспорт, занимавший в рейтинге 2014 года 1-е место, теперь опустился на 12-е место, разделив его с Малайзией, чьи граждане имеют безвизовый доступ лишь в 180 из 227 стран мира».

Составители рейтинга объяснили, что снижение рейтинга паспорта США обусловлено рядом изменений, произошедших за последний год.

Заметное снижение в рейтинге пережил и паспорт Великобритании, опустившись на самую низкую для себя позицию (восьмую), год назад британский паспорт был на шестом месте, а в 2015 году возглавлял рейтинг.

В первой десятке рейтинга 2025 года разместились Германия, Италия, Люксембург, Испания, Швейцария (4-е место, безвизовый въезд в 188 стран мира); Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Ирландия, Нидерланды (5-е место, 187 стран); Греция, Венгрия, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Швеция (6-е место, 186 стран); Австралия, Чехия, Мальта, Польша (7-е место, 185 стран); Хорватия, Эстония, Словакия, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания (8-е место, 184 страны); Канада (9-е место, 183 страны); Латвия и Лихтенштейн (10-е место, 182 страны).

Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
18:00 5111
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
12:52 5832
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
22:02 512
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах обновлено 21:40
21:40 1568
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
21:20 737
Все меньше военной помощи Украине
Все меньше военной помощи Украине
20:55 1367
Карта Зангезурского коридора
Карта Зангезурского коридора
19:56 3025
СБУ показала российские документы мэра Одессы
СБУ показала российские документы мэра Одессы обновлено 19:41
19:41 6077
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший Итоги чемпионата Европы; фото, обновлено
19:35 6244
Видеокадры визита Ильхама Алиева в Египет
Видеокадры визита Ильхама Алиева в Египет
19:09 1663
ХАМАС не исполняет обязательств. А египтяне ищут останки заложников
ХАМАС не исполняет обязательств. А египтяне ищут останки заложников
18:56 1903

ЭТО ВАЖНО

