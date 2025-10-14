Военные учения в Узбекистане: и Азербайджан там

В Самаркандской области Узбекистана 14 октября состоялась церемония открытия совместных региональных учений «Единство – 2025» с участием военнослужащих Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, «выступившие на церемонии открытия подчеркнули важность совместных учений с точки зрения обмена опытом и пожелали успехов участникам учений».

Гостям была представлена концертная программа, после участвующие в учениях военнослужащие прошли торжественным маршем перед трибуной.