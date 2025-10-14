Все меньше военной помощи Украине

USD 1.7000
EUR 1.9706
RUB 2.0981
В первом полугодии европейские страны резко нарастили военную помощь Украине после того, как с приходом к власти Дональда Трампа ее прекратили США. Однако в начале второй половины года европейские поставки вооружений рухнули более чем вдвое, сообщили в Кильском институте мировой экономики.

Европейские страны в этом году обогнали США по объему выделенных Киеву средств и даже превысили среднемесячные показатели 2022–2024 годов, но ситуация с поставками существенно ухудшилась летом, сообщил Кильский институт в очередном обновлении информации о масштабах поддержки Украины. В июле-августе ассигнования со стороны Европы рухнули на 57% по сравнению со среднемесячным показателем в первом полугодии. И это с учетом инициативы «Список приоритетных потребностей Украины» (PURL), о которой Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте договорились в июле. Она предусматривает поставки в Украину американского оружия, приобретенного на деньги других стран альянса. К ней уже подключились Бельгия, Германия, Дания, Канада, Латвия, Нидерланды, Норвегия и Швеция, которые выделили 1,9 млрд евро. В результате совокупная помощь в июле-августе составила около 4,5 млрд евро. Примерно пятая часть из нее пришлась на «другие страны», с их вкладом общее падение среднемесячного показателя по сравнению с первым полугодием составило 43%.

При этом невоенные виды помощи — финансовая и гуманитарная — остались примерно на том же уровне, отмечают исследователи. США прекратили и эти виды поддержки, но Евросоюз продолжил их.

Всего с февраля 2022 года и до конца августа европейские страны, включая Великобританию, выделили на военную помощь Украине 83 млрд евро, США — 64,6 млрд.

В среду в рамках PURL планируется сделать «крупное объявление» о поставках вооружений, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Эта программа «жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров», добавил он.

