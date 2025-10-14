USD 1.7000
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне

Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
Эльмир Алиев, отдел спорта
22:02 523

Молодежная (U-21) сборная Азербайджана по футболу провела свой четвертый матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2027.

Сегодня на «Лив Бона Деа Арене» в Мардакяне команда Рашада Эйюбова принимала Шотландию. Напряженная встреча завершилась вничью - 3:3.

В концовке матча и после финального свистка дело чуть не дошло до драки. Шотландцы, не желавшие терять очки в Азербайджане, провоцировали хозяев поля. А когда азербайджанские футболисты давали отпор, на поле возникали стычки.

Ну а начиналось все в матче с эффектного удара Хаяла Алиева, когда он на 7-й минуте отправил мяч в дальний угол ворот гостей. На 33-й минуте Дэвид Уотсон восстановил равновесие. За минуту до окончания первого тайма Люк Грэхем вывел шотландцев вперед.

Но в начале второго тайма казахстанский арбитр Саят Карабаев удалил за грубость шотландца Джеремию Маллена. А уже на 47-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал все тот же Хаял Алиев.

На 79-й минуте вышедший на замену Шахин Ибрагимов вновь вывел сборную Азербайджана вперед - 3:2. Пропущенный гол взбесил британцев: тычки, попытки вывести наших футболистов из себя, нелицеприятные слова в адрес скамейки запасных сборной Азербайджана…

А после того как на 90+1-й минуте шотландцам все же удалось сравнять счет, даже вратарь гостей прибежал к середине поля, чтобы высказать то, что он думает о тренерах и резервистах сборной Азербайджана.

Все могло завершиться массовой дракой, но, к счастью, азербайджанская сторона все же проявила сдержанность и благоразумие, которого так не хватало шотландцам.

Обошлось двумя красными карточками - шотландцу Адедире Мебуде и автору дубля Хаялу Алиеву.

В итоге 3:3. У сборной Азербаджана после четырех матчей 2 очка. Мы занимаем 5-е место после Португалии, Чехии, Болгарии и Шотландии. Ниже нас только Гибралтар, у которого нет очков. Следующий матч сборная Азербайджана проведет 18 ноября как раз в Гибралтаре.

