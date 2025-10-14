Макрон сказал свое слово

Президент Франции Эммануэль Макрон распустит парламент, если Национальная ассамблея проголосует за вотум недоверия премьеру Себастьену Лекорню. Об этом заявила пресс-секретарь правительства Франции Мон Брежон, передает RFI.

Отмечается, что Макрон исключает назначение нового премьера, если Лекорню отправят в отставку.

«[Макрон] отметил, что было подано два вотума недоверия (от ультралевой «Непокоренной Франции» и ультраправого «Национального объединения»), и поэтому некоторые не хотят участвовать в дебатах. Он повторил, что поданные вотумы недоверия являются вотумами о роспуске и должны рассматриваться как таковые», — заявила Брежон.

Себастьена Лекорню назначили премьером второй раз за месяц. Решающей для поддержки его правительства будет позиция социалистов. Они примут решение после ознакомления с программой премьера. Эммануэль Макрон, несмотря на призывы уйти в отставку, отказывается покидать президентский пост.