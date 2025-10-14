Макрон сказал свое слово

USD 1.7000
Президент Франции Эммануэль Макрон распустит парламент, если Национальная ассамблея проголосует за вотум недоверия премьеру Себастьену Лекорню. Об этом заявила пресс-секретарь правительства Франции Мон Брежон, передает RFI.

Отмечается, что Макрон исключает назначение нового премьера, если Лекорню отправят в отставку.

«[Макрон] отметил, что было подано два вотума недоверия (от ультралевой «Непокоренной Франции» и ультраправого «Национального объединения»), и поэтому некоторые не хотят участвовать в дебатах. Он повторил, что поданные вотумы недоверия являются вотумами о роспуске и должны рассматриваться как таковые», — заявила Брежон.

Себастьена Лекорню назначили премьером второй раз за месяц. Решающей для поддержки его правительства будет позиция социалистов. Они примут решение после ознакомления с программой премьера. Эммануэль Макрон, несмотря на призывы уйти в отставку, отказывается покидать президентский пост.

Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
18:00 5123
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
12:52 5839
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
22:02 535
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах обновлено 21:40
21:40 1580
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
21:20 744
Все меньше военной помощи Украине
Все меньше военной помощи Украине
20:55 1378
Карта Зангезурского коридора
Карта Зангезурского коридора
19:56 3032
СБУ показала российские документы мэра Одессы
СБУ показала российские документы мэра Одессы обновлено 19:41
19:41 6086
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший Итоги чемпионата Европы; фото, обновлено
19:35 6251
Видеокадры визита Ильхама Алиева в Египет
Видеокадры визита Ильхама Алиева в Египет
19:09 1669
ХАМАС не исполняет обязательств. А египтяне ищут останки заложников
ХАМАС не исполняет обязательств. А египтяне ищут останки заложников
18:56 1906

