USD 1.7000
EUR 1.9706
RUB 2.0981
Подписаться на уведомления
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Новость дня
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Люксовые бренды крупно оштрафовали

14 октября 2025, 22:56 1041

Европейская комиссия наложила крупные штрафы на люксовые бренды Gucci, Chloé и Loewe, обвинив их в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление ЕК.

Отмечается, что все три компании вмешивались в коммерческую политику независимых магазинов и онлайн-площадок, торгующих продукцией этих брендов. Фирмы согласились с решением регулятора.

Самый крупный штраф - в размере 120 млн евро - должна заплатить компания Gucci, входящая во французский концерн Kering; французский модный дом Chloé обязали к уплате 20 млн евро; испанскую марку Loewe - около 18 млн евро. Указанные суммы уже снижены, поскольку все три компании сотрудничали в ходе расследования, отметили в Еврокомиссии.

По словам представителей Брюсселя, Gucci, Chloé и Loewe действовали независимо друг от друга, но похожим образом. В частности, они запрещали другим магазинам отклоняться от рекомендованных цен, устанавливали максимально допустимые размеры скидок, а также периоды распродаж. В некоторых случаях они запрещали розничным торговцам предоставлять любые скидки на товары, в частности на сумки, одежду, обувь и ювелирные изделия, добавили в Еврокомиссии.

Согласно заявлению ЕК, Gucci и Loewe нарушали антимонопольные правила ЕС с 2015 года, а Chloé - с 2019 года. Все три компании прекратили незаконные практики после того, как следователи Еврокомиссии в апреле 2023 года провели внезапные обыски в их офисах.

ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
14 октября 2025, 23:55 72
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
14 октября 2025, 23:37 583
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
14 октября 2025, 18:00 6468
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
14 октября 2025, 12:52 6597
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
14 октября 2025, 22:02 3063
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах обновлено 21:40
14 октября 2025, 21:40 2692
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
14 октября 2025, 21:20 1374
Все меньше военной помощи Украине
Все меньше военной помощи Украине
14 октября 2025, 20:55 2387
Карта Зангезурского коридора
Карта Зангезурского коридора
14 октября 2025, 19:56 4274
СБУ показала российские документы мэра Одессы
СБУ показала российские документы мэра Одессы обновлено 19:41
14 октября 2025, 19:41 7175
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший Итоги чемпионата Европы; фото, обновлено
14 октября 2025, 19:35 6846

ЭТО ВАЖНО

ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
14 октября 2025, 23:55 72
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
14 октября 2025, 23:37 583
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
14 октября 2025, 18:00 6468
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
14 октября 2025, 12:52 6597
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
14 октября 2025, 22:02 3063
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах обновлено 21:40
14 октября 2025, 21:40 2692
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
14 октября 2025, 21:20 1374
Все меньше военной помощи Украине
Все меньше военной помощи Украине
14 октября 2025, 20:55 2387
Карта Зангезурского коридора
Карта Зангезурского коридора
14 октября 2025, 19:56 4274
СБУ показала российские документы мэра Одессы
СБУ показала российские документы мэра Одессы обновлено 19:41
14 октября 2025, 19:41 7175
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший Итоги чемпионата Европы; фото, обновлено
14 октября 2025, 19:35 6846
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться