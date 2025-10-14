Люксовые бренды крупно оштрафовали

Отмечается, что все три компании вмешивались в коммерческую политику независимых магазинов и онлайн-площадок, торгующих продукцией этих брендов. Фирмы согласились с решением регулятора.

Европейская комиссия наложила крупные штрафы на люксовые бренды Gucci, Chloé и Loewe, обвинив их в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление ЕК.

Самый крупный штраф - в размере 120 млн евро - должна заплатить компания Gucci, входящая во французский концерн Kering; французский модный дом Chloé обязали к уплате 20 млн евро; испанскую марку Loewe - около 18 млн евро. Указанные суммы уже снижены, поскольку все три компании сотрудничали в ходе расследования, отметили в Еврокомиссии.

По словам представителей Брюсселя, Gucci, Chloé и Loewe действовали независимо друг от друга, но похожим образом. В частности, они запрещали другим магазинам отклоняться от рекомендованных цен, устанавливали максимально допустимые размеры скидок, а также периоды распродаж. В некоторых случаях они запрещали розничным торговцам предоставлять любые скидки на товары, в частности на сумки, одежду, обувь и ювелирные изделия, добавили в Еврокомиссии.

Согласно заявлению ЕК, Gucci и Loewe нарушали антимонопольные правила ЕС с 2015 года, а Chloé - с 2019 года. Все три компании прекратили незаконные практики после того, как следователи Еврокомиссии в апреле 2023 года провели внезапные обыски в их офисах.