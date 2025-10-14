USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Трамп пригрозил ХАМАС: «Я не играю в игры»

14 октября 2025, 23:01 896

Соединенные Штаты насильно разоружат палестинское движение ХАМАС, если оно откажется сделать это добровольно, заявил президент Дональд Трамп, добавив, что процесс разоружения должен завершиться «в разумные сроки».

«Они разоружатся, потому что обещали разоружиться, а если они этого не сделают, мы разоружим их. Я не играю в игры», — сказал Трамп, которого цитирует The New York Times.

10 октября в секторе Газа начал действовать режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС. 13 октября США, Египет, Катар и Турция, выступавшие посредниками в переговорах, подписали мирное соглашение. Движение заявляло, что сложит оружие после того, как израильские войска покинут анклав.

14 октября 2025, 23:55 73
14 октября 2025, 23:37 583
14 октября 2025, 18:00 6468
14 октября 2025, 12:52 6597
14 октября 2025, 22:02 3063
14 октября 2025, 21:40 2692
14 октября 2025, 21:20 1374
14 октября 2025, 20:55 2387
14 октября 2025, 19:56 4274
14 октября 2025, 19:41 7175
14 октября 2025, 19:35 6846

