Трамп пригрозил ХАМАС: «Я не играю в игры»

Соединенные Штаты насильно разоружат палестинское движение ХАМАС, если оно откажется сделать это добровольно, заявил президент Дональд Трамп, добавив, что процесс разоружения должен завершиться «в разумные сроки».

«Они разоружатся, потому что обещали разоружиться, а если они этого не сделают, мы разоружим их. Я не играю в игры», — сказал Трамп, которого цитирует The New York Times.

10 октября в секторе Газа начал действовать режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС. 13 октября США, Египет, Катар и Турция, выступавшие посредниками в переговорах, подписали мирное соглашение. Движение заявляло, что сложит оружие после того, как израильские войска покинут анклав.