Удар по судну вблизи Венесуэлы: Америка расправляется с наркотеррористами

США нанесли удар по судну, связанному с «незаконными наркотеррористическими сетями», около побережья Венесуэлы, написал американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Разведка подтвердила, что судно перевозило наркотики, было связано с незаконными наркотеррористическими сетями и следовало по известному маршруту DTO», — говорится в посте Трампа.

Designated Terrorist Organisation (DTO) — любая организация, признанная террористической в соответствии с законодательством или нормативными актами США.

По его словам, удар был нанесен в международных водах, «шесть мужчин-наркотеррористов, находившихся на борту, были уничтожены». Трамп уточнил, что при выполнении приказа силы США потерь не понесли.

В августе 2025 года издание NYT написало, что Трамп подписал секретную директиву для Пентагона, разрешающую применение военной силы против латиноамериканских наркокартелей. В то же время США направили к берегам Венесуэлы семь кораблей, на борту которых находились 4,5 тыс. военнослужащих. С сентября США начали наносить ракетные удары по венесуэльским морским судам. 3 октября Вооруженные силы США нанесли удар и уничтожили катер, перевозивший крупную партию наркотиков, в международных водах у побережья Венесуэлы.