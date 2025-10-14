Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»

Об этом он сообщил во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу на встрече в Вашингтоне попросит о поставках ракет Tomahawk.

Трамп отметил, что у США большой запас этих ракет, при этом он не уточнил, будет ли принято решение о поставках.

«Я знаю, что он хочет попросить: ему нужно оружие, он хотел бы иметь Tomahawk. У нас много Tomahawk», - сказал Трамп.

Кроме того, президент США в очередной раз заявил, что «очень разочарован» президентом РФ Владимиром Путиным: «…У меня с Владимиром [Путиным] были очень хорошие отношения. Вероятно, они до сих пор такие. Я не понимаю, почему он продолжает эту войну».

«Он (Путин) просто не хочет завершать эту войну», – сказал Трамп.

Президент США также считает, что российская экономика «вот-вот рухнет».