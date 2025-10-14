USD 1.7000
EUR 1.9706
RUB 2.0981
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Новость дня
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»

14 октября 2025, 23:37 592

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу на встрече в Вашингтоне попросит о поставках ракет Tomahawk.

Об этом он сообщил во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.

Трамп отметил, что у США большой запас этих ракет, при этом он не уточнил, будет ли принято решение о поставках.

«Я знаю, что он хочет попросить: ему нужно оружие, он хотел бы иметь Tomahawk. У нас много Tomahawk», - сказал Трамп.

Кроме того, президент США в очередной раз заявил, что «очень разочарован» президентом РФ Владимиром Путиным: «…У меня с Владимиром [Путиным] были очень хорошие отношения. Вероятно, они до сих пор такие. Я не понимаю, почему он продолжает эту войну».

«Он (Путин) просто не хочет завершать эту войну», – сказал Трамп.

Президент США также считает, что российская экономика «вот-вот рухнет».

ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
14 октября 2025, 23:55 79
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
14 октября 2025, 23:37 593
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
14 октября 2025, 18:00 6470
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
14 октября 2025, 12:52 6598
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
14 октября 2025, 22:02 3069
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах обновлено 21:40
14 октября 2025, 21:40 2696
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
14 октября 2025, 21:20 1376
Все меньше военной помощи Украине
Все меньше военной помощи Украине
14 октября 2025, 20:55 2390
Карта Зангезурского коридора
Карта Зангезурского коридора
14 октября 2025, 19:56 4275
СБУ показала российские документы мэра Одессы
СБУ показала российские документы мэра Одессы обновлено 19:41
14 октября 2025, 19:41 7177
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший Итоги чемпионата Европы; фото, обновлено
14 октября 2025, 19:35 6847

ЭТО ВАЖНО

