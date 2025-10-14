USD 1.7000
EUR 1.9706
RUB 2.0981
Подписаться на уведомления
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Новость дня
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников

14 октября 2025, 23:55 79

ХАМАС передал Израилю тела еще четырех погибших израильских заложников, сообщают израильские СМИ.

Около 21:30 по местному времени (22:30 по Баку) ЦАХАЛ и ШАБАК подтвердили, что представители Красного Креста направились за телами в северную часть сектора Газа.

Из сектора Газа тела будут доставлены в Институт судебной медицины «Абу Кабир» для проведения процедуры идентификации останков.

Как сообщает France24, Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что на возвращение останков израильских заложников потребуется время из-за сложностей, сопровождающих поиск тел среди руин в секторе Газа.

Накануне, 13 октября, в Израиль вернулись все оставшиеся в живых заложники — 20 человек. Позднее в тот же день ХАМАС передал останки четырех погибших заложников.

ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
14 октября 2025, 23:55 80
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
14 октября 2025, 23:37 595
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
14 октября 2025, 18:00 6470
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
14 октября 2025, 12:52 6598
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
14 октября 2025, 22:02 3069
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах обновлено 21:40
14 октября 2025, 21:40 2697
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
14 октября 2025, 21:20 1376
Все меньше военной помощи Украине
Все меньше военной помощи Украине
14 октября 2025, 20:55 2391
Карта Зангезурского коридора
Карта Зангезурского коридора
14 октября 2025, 19:56 4275
СБУ показала российские документы мэра Одессы
СБУ показала российские документы мэра Одессы обновлено 19:41
14 октября 2025, 19:41 7179
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший Итоги чемпионата Европы; фото, обновлено
14 октября 2025, 19:35 6847

ЭТО ВАЖНО

ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
14 октября 2025, 23:55 80
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
14 октября 2025, 23:37 595
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
14 октября 2025, 18:00 6470
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
14 октября 2025, 12:52 6598
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
14 октября 2025, 22:02 3069
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах обновлено 21:40
14 октября 2025, 21:40 2697
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
14 октября 2025, 21:20 1376
Все меньше военной помощи Украине
Все меньше военной помощи Украине
14 октября 2025, 20:55 2391
Карта Зангезурского коридора
Карта Зангезурского коридора
14 октября 2025, 19:56 4275
СБУ показала российские документы мэра Одессы
СБУ показала российские документы мэра Одессы обновлено 19:41
14 октября 2025, 19:41 7179
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший Итоги чемпионата Европы; фото, обновлено
14 октября 2025, 19:35 6847
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться