ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников

ХАМАС передал Израилю тела еще четырех погибших израильских заложников, сообщают израильские СМИ.

Около 21:30 по местному времени (22:30 по Баку) ЦАХАЛ и ШАБАК подтвердили, что представители Красного Креста направились за телами в северную часть сектора Газа.

Из сектора Газа тела будут доставлены в Институт судебной медицины «Абу Кабир» для проведения процедуры идентификации останков.

Как сообщает France24, Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что на возвращение останков израильских заложников потребуется время из-за сложностей, сопровождающих поиск тел среди руин в секторе Газа.

Накануне, 13 октября, в Израиль вернулись все оставшиеся в живых заложники — 20 человек. Позднее в тот же день ХАМАС передал останки четырех погибших заложников.