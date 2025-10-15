Крупнейшие СМИ отказали Пентагону

В сентябре министр обороны США Пит Хегсет обнародовал проект этих правил и предписал работающим в Пентагоне журналистам подписать их к 14 октября — либо до 15-го числа сдать аккредитации.

Сотрудники ведущих англоязычных агентств, газет и вещательных компаний отказались подписываться под новыми правилами Пентагона, согласно которым журналист будет считаться угрозой, если попытается добыть несанкционированную — даже не секретную — информацию. Об этом информирует BBC.

Об отказе подписаться под этими правилами публично заявили, в частности, агентства Reuters и Associated Press, американские газеты The New York Times и The Washington Post, британская Guardian, журнал Atlantic, телекомпания CNN, радиокомпания NPR, интернет-издание HuffPost, некоторые идеологически близкие администрации Трампа издания, в частности, газета The Washington Times и издание Newsmax.

Журналисты заявили, что считают эти новые правила посягательством на свободу прессы и что они продолжат освещать деятельность Пентагона и вооруженных сил США без аккредитации при министерстве.

Некоторые из изданий опубликовали заявления в соцсети X. Хегсет ответил на заявления The Washington Post, Atlantic и NYT эмодзи с изображением машущей на прощание ладони.

Как объясняет издание The Hill, по новым правилам журналистам формально не запрещено добывать и публиковать незасекреченную, но деликатную информацию о Министерстве войны, но при этом оно может счесть журналиста «угрозой безопасности», если он попытается получить такую информацию от сотрудников Пентагона. К таким попыткам получить несанкционированную информацию Пентагон намерен причислить также призывы в публикациях и соцсетях к чиновникам и военным делиться такой информацией.

Журнал Atlantic, чей редактор Джеффри Голдберг в марте был случайно включен в секретный чат, где члены команды Трампа, включая Пита Хегсета, обсуждали удары по йеменским хуситам, заявил, что «фундаментально» не приемлет подобные ограничения. Глава вашингтонского бюро газеты The New York Times Ричард Стивенсон заявил, что новые правила ограничивают право журналистов писать о ведомстве, которое получает от налогоплательщиков почти триллион долларов в год. «Общественность имеет право знать, как функционируют правительство и военные», — написал Стивенсон.