USD 1.7000
EUR 1.9706
RUB 2.0981
Подписаться на уведомления
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Новость дня
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Крупнейшие СМИ отказали Пентагону

00:23 725

Сотрудники ведущих англоязычных агентств, газет и вещательных компаний отказались подписываться под новыми правилами Пентагона, согласно которым журналист будет считаться угрозой, если попытается добыть несанкционированную — даже не секретную — информацию. Об этом информирует BBC.

В сентябре министр обороны США Пит Хегсет обнародовал проект этих правил и предписал работающим в Пентагоне журналистам подписать их к 14 октября — либо до 15-го числа сдать аккредитации.

Об отказе подписаться под этими правилами публично заявили, в частности, агентства Reuters и Associated Press, американские газеты The New York Times и The Washington Post, британская Guardian, журнал Atlantic, телекомпания CNN, радиокомпания NPR, интернет-издание HuffPost, некоторые идеологически близкие администрации Трампа издания, в частности, газета The Washington Times и издание Newsmax.

Журналисты заявили, что считают эти новые правила посягательством на свободу прессы и что они продолжат освещать деятельность Пентагона и вооруженных сил США без аккредитации при министерстве.

Некоторые из изданий опубликовали заявления в соцсети X. Хегсет ответил на заявления The Washington Post, Atlantic и NYT эмодзи с изображением машущей на прощание ладони.

Как объясняет издание The Hill, по новым правилам журналистам формально не запрещено добывать и публиковать незасекреченную, но деликатную информацию о Министерстве войны, но при этом оно может счесть журналиста «угрозой безопасности», если он попытается получить такую информацию от сотрудников Пентагона. К таким попыткам получить несанкционированную информацию Пентагон намерен причислить также призывы в публикациях и соцсетях к чиновникам и военным делиться такой информацией.

Журнал Atlantic, чей редактор Джеффри Голдберг в марте был случайно включен в секретный чат, где члены команды Трампа, включая Пита Хегсета, обсуждали удары по йеменским хуситам, заявил, что «фундаментально» не приемлет подобные ограничения. Глава вашингтонского бюро газеты The New York Times Ричард Стивенсон заявил, что новые правила ограничивают право журналистов писать о ведомстве, которое получает от налогоплательщиков почти триллион долларов в год. «Общественность имеет право знать, как функционируют правительство и военные», — написал Стивенсон.

ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
14 октября 2025, 23:55 730
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет» новость дополнена
14 октября 2025, 23:37 2078
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
14 октября 2025, 18:00 7204
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
14 октября 2025, 12:52 7045
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
14 октября 2025, 22:02 4501
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах обновлено 21:40
14 октября 2025, 21:40 3273
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
14 октября 2025, 21:20 1669
Все меньше военной помощи Украине
Все меньше военной помощи Украине
14 октября 2025, 20:55 2868
Карта Зангезурского коридора
Карта Зангезурского коридора
14 октября 2025, 19:56 5020
СБУ показала российские документы мэра Одессы
СБУ показала российские документы мэра Одессы обновлено 19:41
14 октября 2025, 19:41 7801
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший Итоги чемпионата Европы; фото, обновлено
14 октября 2025, 19:35 7185

ЭТО ВАЖНО

ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
14 октября 2025, 23:55 730
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет» новость дополнена
14 октября 2025, 23:37 2078
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
14 октября 2025, 18:00 7204
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
14 октября 2025, 12:52 7045
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
14 октября 2025, 22:02 4501
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах обновлено 21:40
14 октября 2025, 21:40 3273
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
14 октября 2025, 21:20 1669
Все меньше военной помощи Украине
Все меньше военной помощи Украине
14 октября 2025, 20:55 2868
Карта Зангезурского коридора
Карта Зангезурского коридора
14 октября 2025, 19:56 5020
СБУ показала российские документы мэра Одессы
СБУ показала российские документы мэра Одессы обновлено 19:41
14 октября 2025, 19:41 7801
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший Итоги чемпионата Европы; фото, обновлено
14 октября 2025, 19:35 7185
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться