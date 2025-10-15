Трамп заявил, что «все выходят из БРИКС»

Как отметил Трамп, он сказал всем странам, желающим вступить в БРИКС, что США собираются ввести против них пошлины.

Страны начали выходить из БРИКС после угроз США ввести пошлины на всю продукцию, поставляемую из этих государств. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

«Все вышли из БРИКС. Они все выходят из БРИКС. БРИКС был атакой на доллар. И я сказал: «Если вы хотите поиграть в эту игру, я собираюсь ввести пошлины на всю вашу продукцию, поставляемую в США». Они сказали... мы выходим из БРИКС. О БРИКС больше даже не говорят», — сказал глава Белого дома.

В начале июля Трамп пригрозил странам, поддерживающим политику БРИКС, дополнительными 10-процентными пошлинами. «Есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро теряет свое значение», — сказал Трамп, добавив, что страны объединения пытались бросить вызов доллару: «БРИКС хотел попытаться захватить доллар, доминирование доллара и стандарт доллара».

Кроме этого, Трамп написал тогда о планах США потребовать от «враждебных стран» обязательство не создавать новую валюту БРИКС или не поддерживать любую другую валюту в качестве альтернативы «могущественному доллару».