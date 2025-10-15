USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Трамп заявил, что «все выходят из БРИКС»

00:28 1008

Страны начали выходить из БРИКС после угроз США ввести пошлины на всю продукцию, поставляемую из этих государств. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Как отметил Трамп, он сказал всем странам, желающим вступить в БРИКС, что США собираются ввести против них пошлины. 

«Все вышли из БРИКС. Они все выходят из БРИКС. БРИКС был атакой на доллар. И я сказал: «Если вы хотите поиграть в эту игру, я собираюсь ввести пошлины на всю вашу продукцию, поставляемую в США». Они сказали... мы выходим из БРИКС. О БРИКС больше даже не говорят», — сказал глава Белого дома.

В начале июля Трамп пригрозил странам, поддерживающим политику БРИКС, дополнительными 10-процентными пошлинами. «Есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро теряет свое значение», — сказал Трамп, добавив, что страны объединения пытались бросить вызов доллару: «БРИКС хотел попытаться захватить доллар, доминирование доллара и стандарт доллара».

Кроме этого, Трамп написал тогда о планах США потребовать от «враждебных стран» обязательство не создавать новую валюту БРИКС или не поддерживать любую другую валюту в качестве альтернативы «могущественному доллару».

ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
14 октября 2025, 23:55 730
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет» новость дополнена
14 октября 2025, 23:37 2078
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
14 октября 2025, 18:00 7204
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
14 октября 2025, 12:52 7045
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
14 октября 2025, 22:02 4501
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах обновлено 21:40
14 октября 2025, 21:40 3273
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
14 октября 2025, 21:20 1670
Все меньше военной помощи Украине
Все меньше военной помощи Украине
14 октября 2025, 20:55 2868
Карта Зангезурского коридора
Карта Зангезурского коридора
14 октября 2025, 19:56 5021
СБУ показала российские документы мэра Одессы
СБУ показала российские документы мэра Одессы обновлено 19:41
14 октября 2025, 19:41 7802
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший Итоги чемпионата Европы; фото, обновлено
14 октября 2025, 19:35 7185

