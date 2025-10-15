USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Турция разгромила Грузию, Англия едет на ЧМ-2026

Сегодня в Европе завершился октябрьский цикл отборочных матчей чемпионата мира-2026.

Сборная Турции в Коджаэли принимала Грузию и победила со счетом 4:1. Отличились Кенан Йылдыз (14-я минута), Мерих Демирал (22-я и 52-я) и Юнус Акгюн (35-я). У гостей единственный мяч на 64-й минуте провел Георгий Кочорашвили.

В этой же группе Испания разгромила Болгарию - 4:0.

У Испании 12 очков, у Турции - 9, у Грузии - 3, у Болгарии - 0.

В ноябре команды сыграют по два заключительных матчах. Победитель группы напрямую выйдет в финальную стадию чемпионата мира, а вторую сборную ждут стыковые матчи.

Из других событий дня можно отметить выход на чемпионат мира сборной Англии, победившей Латвию со счетом 5:0. Родоначальники футбола гарантировали себе 1-е место в группе.

ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
14 октября 2025, 23:55
14 октября 2025, 23:55 730
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
14 октября 2025, 23:37
14 октября 2025, 23:37 2079
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
14 октября 2025, 18:00
14 октября 2025, 18:00 7204
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
14 октября 2025, 12:52
14 октября 2025, 12:52 7046
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
14 октября 2025, 22:02
14 октября 2025, 22:02 4502
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах
14 октября 2025, 21:40
14 октября 2025, 21:40 3274
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
14 октября 2025, 21:20
14 октября 2025, 21:20 1670
Все меньше военной помощи Украине
Все меньше военной помощи Украине
14 октября 2025, 20:55 2868
Карта Зангезурского коридора
Карта Зангезурского коридора
14 октября 2025, 19:56 5021
СБУ показала российские документы мэра Одессы
СБУ показала российские документы мэра Одессы
14 октября 2025, 19:41
14 октября 2025, 19:41 7804
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший
Азербайджан - второй, Эльтадж Сафарли - лучший
14 октября 2025, 19:35
14 октября 2025, 19:35 7185

