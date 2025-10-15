Турция разгромила Грузию, Англия едет на ЧМ-2026

Сегодня в Европе завершился октябрьский цикл отборочных матчей чемпионата мира-2026.

Сборная Турции в Коджаэли принимала Грузию и победила со счетом 4:1. Отличились Кенан Йылдыз (14-я минута), Мерих Демирал (22-я и 52-я) и Юнус Акгюн (35-я). У гостей единственный мяч на 64-й минуте провел Георгий Кочорашвили.

В этой же группе Испания разгромила Болгарию - 4:0.

У Испании 12 очков, у Турции - 9, у Грузии - 3, у Болгарии - 0.

В ноябре команды сыграют по два заключительных матчах. Победитель группы напрямую выйдет в финальную стадию чемпионата мира, а вторую сборную ждут стыковые матчи.

Из других событий дня можно отметить выход на чемпионат мира сборной Англии, победившей Латвию со счетом 5:0. Родоначальники футбола гарантировали себе 1-е место в группе.