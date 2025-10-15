USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Лимитов для Украины больше нет

Лимитов для Украины больше нет

США при президенте Джо Байдене установили для Европы ограничения по оказанию военной помощи Украине, но при Дональде Трампе лимиты убрали. Об этом заявила журналистам украинский посол при НАТО Алена Гетьманчук, передает «Европейская правда».

«При Байдене европейским союзникам выставлялся определенный потолок в форматах помощи, и другие страны должны были упираться в этот потолок, но ни в коем случае не перепрыгивать его. Сейчас наоборот — администрация Трампа поощряет европейцев показать, что они готовы сделать для собственной безопасности и в вопросах поддержки Украины», — рассказала дипломат.

Вместе с тем Гетьманчук отметила, что поставка оружия из Европы не может полностью заменить американскую военную поддержку. Она добавила, что 15 октября семь стран НАТО планируют объявить о закупке оружия для Украины.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер анонсировал, что будет сделано объявление о значительных поставках оружия Украине.

