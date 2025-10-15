Америке «нужно быть осторожной с Китаем»

«Нам нужно быть осторожными с Китаем. У меня отличные отношения с председателем Си, но иногда в них возникают сложности, поскольку Китай любит пользоваться другими в своих интересах, и они не могут воспользоваться нами. Но у нас справедливые отношения с Китаем. И я думаю, что это хорошо», - сказал президент США.

Вашингтон должен проявлять осторожность в отношениях с Пекином. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил, отвечая на вопросы журналистов на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме.

Трамп добавил, что «если так не будет, это тоже нормально». «Если по тебе наносят удары, нужно защищаться», - сказал глава Белого дома, не уточнив, что именно имеет в виду.

Говоря о взаимодействии других стран с Китаем, американский лидер отметил: «Все ведут дела с Китаем. Они и с нами должны вести дела».

Трамп также обвинил Китай в «экономической враждебности», заявив, что отказ Пекина от закупок американской сои наносит ущерб фермерам из США. Трамп подчеркнул, что Вашингтон рассматривает возможность прекращения торговли с Китаем в сфере растительного масла и других категорий товаров как ответную меру. По его словам, Пекин «целенаправленно создает трудности для американских фермеров». Он отметил, что Соединенные Штаты обладают всеми возможностями для наращивания собственного производства растительного масла без зависимости от китайского импорта.

Китай — крупнейший в мире потребитель соевых бобов. В июле Пекин импортировал рекордный объем сои — 11,67 млн т, что на 18,5% больше, чем годом ранее (9,85 млн т), и выше ожиданий аналитиков. Главный поставщик сои в Китай — Бразилия.