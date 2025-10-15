Не могут потушить российскую нефтебазу

Возникший накануне пожар на нефтебазе в Феодосии (город в аннексированном РФ Крыму) все еще продолжается, заявил «глава администрации» в Феодосии Владимир Ким.

«Оперштаб Республики Крым», созданный российскими властями, в своем телеграм-канале разместил видеообращение Кима к жителям. Из него следует, что пожар на нефтебазе в Феодосии все еще продолжается. Ким рассказывает, что из-за этого несколько дорог в Феодосии остаются перекрытыми. Сам пожар жителям не угрожает, утверждает он.

Пожар на нефтебазе в Феодосии возник 13 октября из-за атаки украинских беспилотников. По данным мониторинговой группы «Крымский ветер» со ссылкой на спутниковые снимки, шлейф дыма от огня достиг Керченского полуострова, горят шесть резервуаров с горючим на территории терминала.