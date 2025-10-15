USD 1.7000
EUR 1.9706
RUB 2.0981
Подписаться на уведомления
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Новость дня
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Не могут потушить российскую нефтебазу

01:55 631

Возникший накануне пожар на нефтебазе в Феодосии (город в аннексированном РФ Крыму) все еще продолжается, заявил «глава администрации» в Феодосии Владимир Ким.

«Оперштаб Республики Крым», созданный российскими властями, в своем телеграм-канале разместил видеообращение Кима к жителям. Из него следует, что пожар на нефтебазе в Феодосии все еще продолжается. Ким рассказывает, что из-за этого несколько дорог в Феодосии остаются перекрытыми. Сам пожар жителям не угрожает, утверждает он.

Пожар на нефтебазе в Феодосии возник 13 октября из-за атаки украинских беспилотников. По данным мониторинговой группы «Крымский ветер» со ссылкой на спутниковые снимки, шлейф дыма от огня достиг Керченского полуострова, горят шесть резервуаров с горючим на территории терминала.

Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 20
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
14 октября 2025, 23:55 925
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет» новость дополнена
14 октября 2025, 23:37 2572
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
14 октября 2025, 18:00 7486
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
14 октября 2025, 12:52 7245
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
14 октября 2025, 22:02 5080
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах обновлено 21:40
14 октября 2025, 21:40 3507
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
14 октября 2025, 21:20 1812
Все меньше военной помощи Украине
Все меньше военной помощи Украине
14 октября 2025, 20:55 3070
Карта Зангезурского коридора
Карта Зангезурского коридора
14 октября 2025, 19:56 5298
СБУ показала российские документы мэра Одессы
СБУ показала российские документы мэра Одессы обновлено 19:41
14 октября 2025, 19:41 8012

ЭТО ВАЖНО

Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 20
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
14 октября 2025, 23:55 925
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет» новость дополнена
14 октября 2025, 23:37 2572
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
14 октября 2025, 18:00 7486
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
14 октября 2025, 12:52 7245
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
14 октября 2025, 22:02 5080
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах обновлено 21:40
14 октября 2025, 21:40 3507
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
14 октября 2025, 21:20 1812
Все меньше военной помощи Украине
Все меньше военной помощи Украине
14 октября 2025, 20:55 3070
Карта Зангезурского коридора
Карта Зангезурского коридора
14 октября 2025, 19:56 5298
СБУ показала российские документы мэра Одессы
СБУ показала российские документы мэра Одессы обновлено 19:41
14 октября 2025, 19:41 8012
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться