Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Тарифы для Китая не помеха: торговля рекордно растет

За последние шесть месяцев экспорт из Китая демонстрирует быстрый рост, несмотря на введенные США тарифы, сообщает The Wall Street Journal.

Согласно сообщению, в сентябре объем китайского экспорта увеличился на 8,3% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, тогда как в августе прирост составлял 4,4%. При этом поставки в США снижаются: с апреля наблюдается падение на 27% в годовом выражении.

В то же время экспорт в Евросоюз — это второй по значимости торговый партнер Китая — вырос на 14,2%, что стало самым быстрым ростом за более чем три года. Поставки в страны АСЕАН тоже растут, увеличившись на 15,6%.

По мнению экономистов, влияние американских тарифов на китайскую экономику останется ограниченным, так как КНР непосредственно поставляет в США лишь около 10% от своего общего экспорта.

