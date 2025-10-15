Абхазия решила «поиграть мускулами»

В Абхазии (сепаратистский регион Грузии) проходят крупные оперативно-тактические учения, их ход проконтролировал «глава региона» Бадра Гунба.
«Эхо Кавказа» передает, что Гунба совершил облет мест сбора резервистов вместе с «министром обороны» Владимиром Ануа, «начальником генштаба» Владимиром Савченко и «секретарем Совбеза» Раулем Лолуа.
Обращаясь к участникам учений, Гунба сказал, что «…как никогда важно сохранять, поддерживать и наращивать боеспособность вооруженных сил». Он утверждает, что «политика Грузии в отношении Абхазии не изменилась», и «угроза сохраняется».