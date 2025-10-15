Еще шесть сборных пробились на футбольный ЧМ-2026

28 из 48 участников финальной стадии футбольного чемпионата мира-2026 уже известны. Во вторник право сыграть на мундиале застолбила за собой Англия, ставшая первой европейской сборной, которая пробилась на ЧМ-2026. Также определились все африканские сборные, напрямую вышедшие на чемпионат мира. Путевки завоевали ЮАР, Кот д’Ивуар и Сенегал.

Они присоединились к Кабо-Верде, Марокко, Алжиру, Египту, Гану и Тунису. В стыковых матчах сыграют Габон, ДР Конго, Камерун и Нигерия. Новыми участниками от Азии стали Катар и Саудовская Аравия. Катар, принимавший прошлый мундиаль, впервые самостоятельно пробился в финальную часть.