Еще шесть сборных пробились на футбольный ЧМ-2026

28 из 48 участников финальной стадии футбольного чемпионата мира-2026 уже известны.
Во вторник право сыграть на мундиале застолбила за собой Англия, ставшая первой европейской сборной, которая пробилась на ЧМ-2026.
Также определились все африканские сборные, напрямую вышедшие на чемпионат мира. Путевки завоевали ЮАР, Кот д’Ивуар и Сенегал.
Они присоединились к Кабо-Верде, Марокко, Алжиру, Египту, Гану и Тунису. В стыковых матчах сыграют Габон, ДР Конго, Камерун и Нигерия.
Новыми участниками от Азии стали Катар и Саудовская Аравия. Катар, принимавший прошлый мундиаль, впервые самостоятельно пробился в финальную часть.
Ранее в азиатской зоне билеты в Северную Америку себе обеспечили Япония, Иран, Корея, Австралия, Узбекистан и Иордания.
От Южной Америки на ЧМ-2026 пробились Аргентина, Бразилия, Колумбия, Уругвай, Эквадор и Парагвай. От Океании прошла Новая Зеландия.
Остались неразыгранными три вакансии в зоне КОНКАКАФ, 15 европейских квот и две межконтинентальные путевки, которые разыграют шесть сборных - две из КОНКАКАФ, по одной - из Азии, Африки, Южной Америки и Океании.
Чемпионат мира 2026 года состоится в Канаде, США и Мексике. Турнир начнется 11 июня, финальный матч состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Участники соревнования будут разделены на 12 групп по четыре команды. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первое и второе место в своих квартетах, а также восемь лучших команд, занявших третье место.