Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Еще шесть сборных пробились на футбольный ЧМ-2026

28 участников уже известны
03:17 89

28 из 48 участников финальной стадии футбольного чемпионата мира-2026 уже известны.

Во вторник право сыграть на мундиале застолбила за собой Англия, ставшая первой европейской сборной, которая пробилась на ЧМ-2026.

Также определились все африканские сборные, напрямую вышедшие на чемпионат мира. Путевки завоевали ЮАР, Кот д’Ивуар и Сенегал. 

Они присоединились к Кабо-Верде, Марокко, Алжиру, Египту, Гану и Тунису. В стыковых матчах сыграют Габон, ДР Конго, Камерун и Нигерия.

Новыми участниками от Азии стали Катар и Саудовская Аравия. Катар, принимавший прошлый мундиаль, впервые самостоятельно пробился в финальную часть.

Ранее в азиатской зоне билеты в Северную Америку себе обеспечили Япония, Иран, Корея, Австралия, Узбекистан и Иордания.

От Южной Америки на ЧМ-2026 пробились Аргентина, Бразилия, Колумбия, Уругвай, Эквадор и Парагвай. От Океании прошла Новая Зеландия.

Остались неразыгранными три вакансии в зоне КОНКАКАФ, 15 европейских квот и две межконтинентальные путевки, которые разыграют шесть сборных - две из КОНКАКАФ, по одной - из Азии, Африки, Южной Америки и Океании.

Чемпионат мира 2026 года состоится в Канаде, США и Мексике. Турнир начнется 11 июня, финальный матч состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Участники соревнования будут разделены на 12 групп по четыре команды. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первое и второе место в своих квартетах, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 27
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
14 октября 2025, 23:55 926
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет» новость дополнена
14 октября 2025, 23:37 2572
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
14 октября 2025, 18:00 7487
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
14 октября 2025, 12:52 7245
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
14 октября 2025, 22:02 5083
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах
В Баку сбой с оплатой картами в метро и автобусах обновлено 21:40
14 октября 2025, 21:40 3507
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
Трамп начинает вторую фазу мирного плана по Газе
14 октября 2025, 21:20 1813
Все меньше военной помощи Украине
Все меньше военной помощи Украине
14 октября 2025, 20:55 3070
Карта Зангезурского коридора
Карта Зангезурского коридора
14 октября 2025, 19:56 5299
СБУ показала российские документы мэра Одессы
СБУ показала российские документы мэра Одессы обновлено 19:41
14 октября 2025, 19:41 8015

