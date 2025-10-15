Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты

Украинский аналитический проект DeepState сообщил о захвате россиянами трех населенных пунктов в Донецкой области Украины: речь идет о Перестройке, Комаре и Мирном.
По данным DeepState, россияне захватили «Перестройку, Комар и Мирное, а также продвинулись вблизи Ивановки и Воскресенки».
В DeepState заявили, что последние недели были трудными для украинских военных, так как россияне начали проводить зачистки и постепенно позиции ВСУ стали теряться.
Вечером 13 октября аналитики проекта сообщили, что РФ захватила поселок Терновое в Днепропетровской области.