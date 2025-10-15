Вновь бои на границе Пакистана и Афганистана

Между силами талибов и пакистанскими пограничниками произошли столкновения в провинции Нангархар на востоке Афганистана у пакистанской границы, пишет Tolo News со ссылкой на очевидцев.

Associated Press передает, что в отдаленном северо-западном пограничном районе Пакистана произошли столкновения с афганскими вооруженными силами. Пакистан обвиняют соседей в неспровоцированной огневой атаке. В ответ артиллерией Пакистана повреждены афганские танки и военные посты. Это второй случай на неделе, когда обе стороны ведут перестрелку на границе.

Daily Pakistan сообщает, что пакистанские вооруженные силы нанесли удары по позициям группировок на территории Афганистана в ответ на атаку в округе Куррам провинции Хайбер-Пахтунхва. По информации издания, конфликт обострился после того, как талибы и боевики группировки «Фитна аль-Хаваридж» (известной также как «Техрик-и-Талибан Пакистан», или «Движение талибов Пакистана») открыли огонь по пограничным постам Пакистана.

Хотя столкновения формально прекратились в воскресенье после призывов Саудовской Аравии и Катара, все пограничные переходы между Пакистаном и Афганистаном остаются закрытыми.

Афгано-пакистанское обострение произошло 9 октября, после того как дружественное афганским талибам пакистанское движение «Техрик-е Талибан Пакистан» устроило засаду на пакистанский военный конвой в приграничном округе Куррам, убив девять военнослужащих и двух офицеров. 11 октября в районе афганской провинции Гильменд произошли бои. Позже ВВС Афганистана нанесли удар по пакистанскому городу Лахор. Официальные представители «Талибана» подробностей операции не предоставили. Исламабад заявил о ликвидации не менее 200 боевиков, уничтожении в Афганистане 19 террористических объектов, с которых велись обстрелы, и нанесении удара по штабу афганского танкового батальона, обеспечивавшего поддержку атаковавших Пакистан экстремистов.

13 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что готов вмешаться в военный конфликт Афганистана и Пакистана, поскольку «хорошо разбирается» в мирном урегулировании.