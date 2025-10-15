Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве

Россия «сохраняет в силе предложение предоставить Еревану и Баку площадку для подписания мирного соглашения», заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

По его словам, до окончательного урегулирования еще предстоит провести серьезную работу, однако Москва готова оказывать обеим сторонам всестороннее содействие в преодолении оставшихся разногласий, в том числе с учетом ранее подписанных трехсторонних заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана.

«Мы готовы продолжать помогать Еревану и Баку в достижении взаимоприемлемых решений. Россия сыграла большую и эффективную роль в процессе урегулирования и придает особое значение нормализации отношений между двумя странами», — подчеркнул Галузин.