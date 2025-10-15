USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Новость дня
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве

10:09 1707

Россия «сохраняет в силе предложение предоставить Еревану и Баку площадку для подписания мирного соглашения», заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

По его словам, до окончательного урегулирования еще предстоит провести серьезную работу, однако Москва готова оказывать обеим сторонам всестороннее содействие в преодолении оставшихся разногласий, в том числе с учетом ранее подписанных трехсторонних заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана.

«Мы готовы продолжать помогать Еревану и Баку в достижении взаимоприемлемых решений. Россия сыграла большую и эффективную роль в процессе урегулирования и придает особое значение нормализации отношений между двумя странами», — подчеркнул Галузин.

Президент Сирии об отношениях с Россией
Президент Сирии об отношениях с Россией
10:51 365
Аресты и обыски у армянских священнослужителей
Аресты и обыски у армянских священнослужителей
10:46 487
Горят российские нефтезаводы
Горят российские нефтезаводы видео; обновлено 11:07
11:07 899
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
10:09 1708
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 19064
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 3643
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
14 октября 2025, 23:55 1951
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет» новость дополнена
14 октября 2025, 23:37 5552
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
14 октября 2025, 18:00 9786
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
14 октября 2025, 12:52 8547
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
14 октября 2025, 22:02 8853

ЭТО ВАЖНО

Президент Сирии об отношениях с Россией
Президент Сирии об отношениях с Россией
10:51 365
Аресты и обыски у армянских священнослужителей
Аресты и обыски у армянских священнослужителей
10:46 487
Горят российские нефтезаводы
Горят российские нефтезаводы видео; обновлено 11:07
11:07 899
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
10:09 1708
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 19064
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 3643
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
14 октября 2025, 23:55 1951
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет» новость дополнена
14 октября 2025, 23:37 5552
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
14 октября 2025, 18:00 9786
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
14 октября 2025, 12:52 8547
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
14 октября 2025, 22:02 8853
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться