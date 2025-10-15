USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Что и кому экспортирует Азербайджан?

Что и кому экспортирует Азербайджан?

10:10

В январе-августе этого года юридические и физические лица Азербайджанской Республики осуществляли торговые операции с партнерами из 173 стран мира, экспортировав продукцию в 112 стран и импортировав из 167 стран.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Государственный комитет статистики, с учетом статистически оцененной стоимости сырой нефти и природного газа, экспортированных, но не полностью оформленных в таможенных органах, внешнеторговый оборот страны за январь-август 2025 года составил 31,691 млрд долларов США. Из этой суммы 16,638 млрд долларов, или 52,5 % пришлось на экспорт, а 15,053 млрд долларов (47,5 %) - на импорт, в результате чего образовалось положительное сальдо в размере 1,585 млрд долларов. По сравнению с январем-августом 2024 года внешнеторговый оборот в фактических ценах вырос на 4,9%, однако в реальном выражении снизился на 7,1%. Импорт в реальном выражении уменьшился на 5,5%, экспорт - на 8,2%.

Экспорт продукции ненефтегазового сектора за январь-август 2025 года составил 2,399 млрд долларов, что на 10,3% больше в фактических ценах и на 13,6% меньше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По данным Государственного таможенного комитета, на долю Италии пришлось 25,9% внешнеторгового оборота, Турции - 12,0%, России - 10,4%, Китая - 9,2%, Германии - 3,2%, Великобритании - 2,9%, США - 2,5%, Чехии - 2,2%, Казахстана, Грузии и Болгарии - по 1,7%, Хорватии и Румынии - по 1,6%, Греции - 1,5%, Швейцарии - 1,4%, Ирана - 1,3%, Португалии и Австралии - по 1,2%, Украины - 1,0%, Узбекистана, Мексики, Южно-Африканской Республики и Беларуси - по 0,9%, а на другие страны - 12,2%.

В структуре экспорта 46,7% пришлось на Италию, 13,4% - на Турцию, 4,8% - на Россию, 3,8% - на Чехию, 3,1% - на Болгарию, 2,9% - на Хорватию, по 2,7% - на Германию и Румынию, по 2,6% - на Грецию и Грузию, 2,3% - на Португалию, 1,6% - на Швейцарию, 1,4% - на Великобританию, 1,0 % - на Ирландию, 0,9% - на Украину, 0,8 % - на Нидерланды, по 0,6 % - на Сербию и Тунис, по 0,4 % - на Таиланд, ОАЭ, Индонезию, Казахстан и Китай, а 3,5% - на другие страны.

В стоимости экспорта ненефтегазовых товаров преобладали поставки в Россию (33,9%), Турцию (16,4%), Швейцарию (9,2%), Грузию (9,0%), Украину (5,5%), ОАЭ (3,0%), Казахстан (2,7%), Беларусь (2,2%), США (1,9%), Узбекистан (1,8%), Туркменистан (1,7%), Италию (1,2%) и Китай (1,1%).

