Скончался народный артист Азербайджана, тарист Рамиз Гулиев. Об этом сообщил его сын Эйюб Гулиев.
Р.Гулиев был госпитализирован в Центральный таможенный госпиталь в конце сентября из-за ухудшения состояния здоровья.
