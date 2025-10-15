USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Новость дня
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Горят российские нефтезаводы

видео; обновлено 11:07
11:07 907

В ночь на 15 октября была предпринята новая атака украинских беспилотников на объекты нефтепереработки в Уфе.

Как сообщают российские телеграм-каналы, предварительно под удар попал завод «Башнефть-УНПЗ», расположенный примерно в 1400 километрах от территории Украины.

Это уже четвертая атака на объекты нефтяной инфраструктуры в Башкортостане за последний месяц. Официального подтверждения информации от российских властей на данный момент нет.

*** 10:25 

Силы обороны Украины 13 октября нанесли удар по нефтебазе в Феодосии, сообщается в сводке Генерального штаба. По данным ведомства, были поражены 16 резервуаров с топливом на предприятии «Морской нефтяной терминал», уцелевшие после предыдущих атак. На объекте возник масштабный пожар.

Нефтяной терминал в Феодосии является одним из ключевых звеньев в логистической инфраструктуре, обеспечивающей поставки топлива. Общий объем емкостей, по данным украинской стороны, составлял около 193 тысяч кубометров.

Кроме того, украинские силы нанесли удары по радиолокационной станции П-18 в районе Красной Поляны, по пункту управления беспилотниками в Олешках, а также по складу боеприпасов вблизи Макеевки.

Президент Сирии об отношениях с Россией
Президент Сирии об отношениях с Россией
10:51 369
Аресты и обыски у армянских священнослужителей
Аресты и обыски у армянских священнослужителей
10:46 494
Горят российские нефтезаводы
Горят российские нефтезаводы видео; обновлено 11:07
11:07 908
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
10:09 1716
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 19071
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 3647
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
14 октября 2025, 23:55 1952
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет» новость дополнена
14 октября 2025, 23:37 5553
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
14 октября 2025, 18:00 9787
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
14 октября 2025, 12:52 8548
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
14 октября 2025, 22:02 8854

ЭТО ВАЖНО

Президент Сирии об отношениях с Россией
Президент Сирии об отношениях с Россией
10:51 369
Аресты и обыски у армянских священнослужителей
Аресты и обыски у армянских священнослужителей
10:46 494
Горят российские нефтезаводы
Горят российские нефтезаводы видео; обновлено 11:07
11:07 908
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
10:09 1716
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 19071
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 3647
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
14 октября 2025, 23:55 1952
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет» новость дополнена
14 октября 2025, 23:37 5553
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
14 октября 2025, 18:00 9787
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
14 октября 2025, 12:52 8548
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
14 октября 2025, 22:02 8854
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться