Горят российские нефтезаводы

Это уже четвертая атака на объекты нефтяной инфраструктуры в Башкортостане за последний месяц. Официального подтверждения информации от российских властей на данный момент нет.

Как сообщают российские телеграм-каналы, предварительно под удар попал завод «Башнефть-УНПЗ», расположенный примерно в 1400 километрах от территории Украины.

В ночь на 15 октября была предпринята новая атака украинских беспилотников на объекты нефтепереработки в Уфе.

Силы обороны Украины 13 октября нанесли удар по нефтебазе в Феодосии, сообщается в сводке Генерального штаба. По данным ведомства, были поражены 16 резервуаров с топливом на предприятии «Морской нефтяной терминал», уцелевшие после предыдущих атак. На объекте возник масштабный пожар.

Нефтяной терминал в Феодосии является одним из ключевых звеньев в логистической инфраструктуре, обеспечивающей поставки топлива. Общий объем емкостей, по данным украинской стороны, составлял около 193 тысяч кубометров.

Кроме того, украинские силы нанесли удары по радиолокационной станции П-18 в районе Красной Поляны, по пункту управления беспилотниками в Олешках, а также по складу боеприпасов вблизи Макеевки.