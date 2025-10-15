USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Новость дня
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Сто тысяч дронов за полгода от Британии Украине

10:26 434

За последние полгода Великобритания поставила в Украину более 85 тысяч военных беспилотников. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Отмечается, что министр обороны королевства Джон Хили расскажет об этом союзникам по НАТО на встрече Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе 15 октября.

«Это произошло после того, как министр обороны впервые подтвердил, что в этом году Великобритания инвестировала 600 млн фунтов стерлингов в ускорение поставок беспилотников для Вооруженных сил Украины», — уточнили в британском правительстве.

Британский министр также заявит союзникам по Североатлантическому альянсу, что им необходимо нарастить производство беспилотников.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет попросит страны НАТО увеличить финансирование так называемой инициативы PURL, которая предусматривает продажу американских боеприпасов и оружия европейским странам, которые предоставят их Украине.

Президент Сирии об отношениях с Россией
Президент Сирии об отношениях с Россией
10:51 370
Аресты и обыски у армянских священнослужителей
Аресты и обыски у армянских священнослужителей
10:46 498
Горят российские нефтезаводы
Горят российские нефтезаводы видео; обновлено 11:07
11:07 912
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
10:09 1718
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 19076
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 3648
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
14 октября 2025, 23:55 1952
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет» новость дополнена
14 октября 2025, 23:37 5554
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
14 октября 2025, 18:00 9788
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
14 октября 2025, 12:52 8548
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
14 октября 2025, 22:02 8856

ЭТО ВАЖНО

Президент Сирии об отношениях с Россией
Президент Сирии об отношениях с Россией
10:51 370
Аресты и обыски у армянских священнослужителей
Аресты и обыски у армянских священнослужителей
10:46 498
Горят российские нефтезаводы
Горят российские нефтезаводы видео; обновлено 11:07
11:07 912
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
10:09 1718
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 19076
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 3648
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
14 октября 2025, 23:55 1952
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет» новость дополнена
14 октября 2025, 23:37 5554
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
14 октября 2025, 18:00 9788
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
14 октября 2025, 12:52 8548
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
14 октября 2025, 22:02 8856
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться