Кобахидзе отказался встречаться с председателем ОБСЕ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, находящейся с визитом в стране. Об этом говорится в заявлении правительства Грузии.

«Решение об отмене встречи принято из-за участия Элины Валтонен в незаконном митинге и распространении ложных заявлений», — отмечается в сообщении.

Элина Валтонен прибыла в Грузию 14 октября, в этот же день она сначала встретилась с министром иностранных дел Макой Бочоришвили, позже она побывала на митинге в Тбилиси, на котором поговорила с участниками протестов.