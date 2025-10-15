Российские дроны в небе над Украиной: атаки продолжаются

В ночь на 15 октября в небе над Украиной было зафиксировано 113 российских военных беспилотников, около 50 из них — «шахеды». Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По предварительным данным, силам ПВО Украины удалось сбить или подавить 86 беспилотников. Зафиксировано попадание 26 ударных дронов на 11 локациях.

В частности, российские военные в ночь на среду массированно атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. Об этом заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате атаки в Павлограде, городе Каменском и Синельниковском районе начались пожары.

«Повреждена энергетическая инфраструктура. Кроме того, разрушения на территории транспортного и промышленного предприятий», — пишет Лысак в телеграме.

«Пострадал 19-летний молодой человек. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести», — добавил глава администрации.

Он также сообщил о новых ударах по прифронтовому Никольскому району.

Также под атакой российских дронов этой ночью снова находилась Черниговская область, есть попадания и разрушения. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ведомства, пострадали Черниговский и Новгород-Северский район.

Так, в Чернигове дрон вызвал пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры. А в Семеновке БПЛА российских военных попал в жилой дом.

«Спасатели ликвидировали последствия. К счастью, человеческих жертв нет», — сообщили в ГСЧС.