Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Российские дроны в небе над Украиной: атаки продолжаются

10:41 279

В ночь на 15 октября в небе над Украиной было зафиксировано 113 российских военных беспилотников, около 50 из них — «шахеды». Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По предварительным данным, силам ПВО Украины удалось сбить или подавить 86 беспилотников. Зафиксировано попадание 26 ударных дронов на 11 локациях.

В частности, российские военные в ночь на среду массированно атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. Об этом заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате атаки в Павлограде, городе Каменском и Синельниковском районе начались пожары.

«Повреждена энергетическая инфраструктура. Кроме того, разрушения на территории транспортного и промышленного предприятий», — пишет Лысак в телеграме.

«Пострадал 19-летний молодой человек. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести», — добавил глава администрации.

Он также сообщил о новых ударах по прифронтовому Никольскому району.

Также под атакой российских дронов этой ночью снова находилась Черниговская область, есть попадания и разрушения. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ведомства, пострадали Черниговский и Новгород-Северский район.

Так, в Чернигове дрон вызвал пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры. А в Семеновке БПЛА российских военных попал в жилой дом.

«Спасатели ликвидировали последствия. К счастью, человеческих жертв нет», — сообщили в ГСЧС.

Президент Сирии об отношениях с Россией
Президент Сирии об отношениях с Россией
10:51 372
Аресты и обыски у армянских священнослужителей
Аресты и обыски у армянских священнослужителей
10:46 502
Горят российские нефтезаводы
Горят российские нефтезаводы видео; обновлено 11:07
11:07 917
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
10:09 1724
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 19080
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 3651
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
14 октября 2025, 23:55 1952
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет» новость дополнена
14 октября 2025, 23:37 5556
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
14 октября 2025, 18:00 9788
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
14 октября 2025, 12:52 8549
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
14 октября 2025, 22:02 8857

