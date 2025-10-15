НАТО готовится сбивать российские истребители

В НАТО обсуждают возможность уничтожения российских военных самолетов, нарушающих воздушное пространство стран альянса. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, при принятии решения о применении силы предлагается учитывать, есть ли на борту истребителя ракеты для ударов по наземным целям, а также его траекторию полета.

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, по информации источников, предложил создать единую систему противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы устранить «национальные оговорки» — ограничения, которые отдельные страны-члены накладывают на использование своих вооружений.

Вопрос о новых правилах применения силы будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в среду, 15 октября. До этого, по данным источников Financial Times (FT), страны альянса предложили ослабить ограничения для пилотов, патрулирующих восточную границу блока, чтобы они могли открывать огонь по целям, нарушающим воздушные границы. С такой идеей выступили страны Восточной Европы при поддержке Франции и Великобритании. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов применять силу, но только против тех российских самолетов, которые представляют прямую угрозу.

В конце сентября представители стран НАТО предупредили Москву о готовности сбивать российские самолеты, вторгающиеся в их воздушное пространство. Главы посольств Великобритании, Германии и Франции отметили, что Россия намеренно нарушает воздушные границы боевыми самолетами и дронами. На это, по словам источника Bloomberg, представитель МИД РФ сказал, что подобные случаи — это «ответ на украинские атаки на Крым», которые «были бы невозможны без поддержки НАТО».

При этом официально Москва отрицает свою причастность к такого рода инцидентам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безответственными призывы сбивать российские самолеты, а также предупредил об «опасных» последствиях таких действий.

19 сентября Эстония заявила, что российские истребители МиГ-31 залетели в ее воздушное пространство и находились в нем 12 минут. В Минобороны РФ сообщили, что самолеты совершили перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Во время полета они не отклонялись от согласованной воздушной трассы и не нарушали воздушное пространство Эстонии, утверждали российские военные.