USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Новость дня
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

НАТО готовится сбивать российские истребители

10:42 465

В НАТО обсуждают возможность уничтожения российских военных самолетов, нарушающих воздушное пространство стран альянса. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, при принятии решения о применении силы предлагается учитывать, есть ли на борту истребителя ракеты для ударов по наземным целям, а также его траекторию полета.

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, по информации источников, предложил создать единую систему противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы устранить «национальные оговорки» — ограничения, которые отдельные страны-члены накладывают на использование своих вооружений.

Вопрос о новых правилах применения силы будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в среду, 15 октября. До этого, по данным источников Financial Times (FT), страны альянса предложили ослабить ограничения для пилотов, патрулирующих восточную границу блока, чтобы они могли открывать огонь по целям, нарушающим воздушные границы. С такой идеей выступили страны Восточной Европы при поддержке Франции и Великобритании. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов применять силу, но только против тех российских самолетов, которые представляют прямую угрозу.

В конце сентября представители стран НАТО предупредили Москву о готовности сбивать российские самолеты, вторгающиеся в их воздушное пространство. Главы посольств Великобритании, Германии и Франции отметили, что Россия намеренно нарушает воздушные границы боевыми самолетами и дронами. На это, по словам источника Bloomberg, представитель МИД РФ сказал, что подобные случаи — это «ответ на украинские атаки на Крым», которые «были бы невозможны без поддержки НАТО».

При этом официально Москва отрицает свою причастность к такого рода инцидентам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безответственными призывы сбивать российские самолеты, а также предупредил об «опасных» последствиях таких действий.

19 сентября Эстония заявила, что российские истребители МиГ-31 залетели в ее воздушное пространство и находились в нем 12 минут. В Минобороны РФ сообщили, что самолеты совершили перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Во время полета они не отклонялись от согласованной воздушной трассы и не нарушали воздушное пространство Эстонии, утверждали российские военные.

Президент Сирии об отношениях с Россией
Президент Сирии об отношениях с Россией
10:51 374
Аресты и обыски у армянских священнослужителей
Аресты и обыски у армянских священнослужителей
10:46 503
Горят российские нефтезаводы
Горят российские нефтезаводы видео; обновлено 11:07
11:07 919
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
10:09 1726
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 19081
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 3651
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
14 октября 2025, 23:55 1952
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет» новость дополнена
14 октября 2025, 23:37 5557
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
14 октября 2025, 18:00 9790
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
14 октября 2025, 12:52 8549
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
14 октября 2025, 22:02 8858

ЭТО ВАЖНО

Президент Сирии об отношениях с Россией
Президент Сирии об отношениях с Россией
10:51 374
Аресты и обыски у армянских священнослужителей
Аресты и обыски у армянских священнослужителей
10:46 503
Горят российские нефтезаводы
Горят российские нефтезаводы видео; обновлено 11:07
11:07 919
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
10:09 1726
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 19081
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 3651
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
14 октября 2025, 23:55 1952
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет» новость дополнена
14 октября 2025, 23:37 5557
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
14 октября 2025, 18:00 9790
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
14 октября 2025, 12:52 8549
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
14 октября 2025, 22:02 8858
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться