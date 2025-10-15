Аресты и обыски у армянских священнослужителей

В Армении арестован настоятель монастыря Сагмосаванк, иерей Парен Аракелян. Монастырь, расположенный в Арагацотнской области, является одним из известных духовных центров страны.

Кроме того, следственные органы провели обыск в доме главы Арагацотнской епархии Армянской Апостольской церкви, епископа Мкртича Прошяна. После обыска его доставили в следственное управление для дачи показаний.

Отмечается, что епископ Прошян — племянник католикоса всех армян, верховного патриарха и главы Армянской Апостольской церкви.