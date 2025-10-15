Президент Сирии об отношениях с Россией

Сирия выстраивает отношения с Россией и Китаем, исходя из стратегических интересов. Об этом заявил президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа.

«Сирия сегодня установила спокойные отношения с Россией и Китаем, основанные на стратегических интересах», — сказал он в интервью телеканалу CBS News.

«Наши отношения с Россией не противоречат отношениям с Западом или США», — подчеркнул аш-Шараа, добавив, что новые власти в Дамаске получили из Москвы и Пекина «позитивные сигналы».

Как сообщила пресс-служба Кремля, 15 октября президент России Владимир Путин проведет переговоры с аш-Шараа, который прибудет в Москву с рабочим визитом. По ее данным, планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последние события на Ближнем Востоке.

Это будет первый визит аш-Шараа в Россию. Ранее, в феврале, состоялся первый контакт на высшем уровне между Москвой и Дамаском после смены власти в Сирии в конце 2024 года. Тогда в ходе телефонного разговора Путин и аш-Шараа обсудили ситуацию в стране. Российский лидер подтвердил приверженность принципам единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства, а также выразил готовность продолжать содействие Дамаску в улучшении социально-экономической обстановки.