USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Новость дня
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Азербайджанские орехи пойдут на экспорт в Китай

ФОТО
11:04 158

Между Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики (КНР) был подписан проект Протокола об экспорте фундука и миндаля.

Как известно, визиты президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику (КНР) придали новый импульс двусторонним отношениям, а межгосударственные отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Азербайджан стал одной из первых стран, поддержавших инициативу «Один пояс, один путь», выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином.

В рамках инициативы «Один пояс, один путь» делегация Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) посетила Китай. Цель визита – диверсификация географии экспорта азербайджанской продовольственной продукции. Так, фундук и миндаль, выращенные в Азербайджане, отличающиеся на мировом рынке высоким качеством и насыщенным вкусом, теперь будут экспортироваться и в Китай.

В этой связи на встрече между AQTA и Главным таможенным управлением КНР был подписан проект «Протокола об инспекционных, карантинных и санитарных требованиях к фундуку и миндалю, экспортируемым из Азербайджанской Республики в Китайскую Народную Республику». Стороны также подписали «Проект документа о механизме сотрудничества в области безопасности пищевых продуктов при импорте и экспорте».

На встрече обсуждались вопросы, связанные с экспортом мяса птицы, морепродукции, выращенной в аквакультуре и в дикой среде, а также черешни, яблок, хурмы и гранатов. Достигнутые соглашения открывают широкие возможности для предпринимателей, желающих экспортировать азербайджанскую продукцию.

Отметим, что руководитель аппарата AQTA Мамедрагим Наджафов и советник председателя Эльхан Микаилов принимают участие в конференции по сотрудничеству в области безопасности пищевых продуктов при импорте и экспорте в рамках инициативы «Один пояс, один путь», которая проходит в Шанхае.

Президент Сирии об отношениях с Россией
Президент Сирии об отношениях с Россией
10:51 379
Аресты и обыски у армянских священнослужителей
Аресты и обыски у армянских священнослужителей
10:46 510
Горят российские нефтезаводы
Горят российские нефтезаводы видео; обновлено 11:07
11:07 933
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
10:09 1733
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 19090
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 3654
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
14 октября 2025, 23:55 1952
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет» новость дополнена
14 октября 2025, 23:37 5559
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
14 октября 2025, 18:00 9794
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
14 октября 2025, 12:52 8549
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
14 октября 2025, 22:02 8860

ЭТО ВАЖНО

Президент Сирии об отношениях с Россией
Президент Сирии об отношениях с Россией
10:51 379
Аресты и обыски у армянских священнослужителей
Аресты и обыски у армянских священнослужителей
10:46 510
Горят российские нефтезаводы
Горят российские нефтезаводы видео; обновлено 11:07
11:07 933
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
10:09 1733
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 19090
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 3654
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников
14 октября 2025, 23:55 1952
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет»
Трамп: Путин не хочет завершать войну, а экономика России «скоро рухнет» новость дополнена
14 октября 2025, 23:37 5559
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? ВИДЕО
14 октября 2025, 18:00 9794
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
14 октября 2025, 12:52 8549
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне
Шотландцам захотелось подраться в Мардакяне Провокации и недостойное поведение; ВИДЕО
14 октября 2025, 22:02 8860
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться