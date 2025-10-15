Азербайджанские орехи пойдут на экспорт в Китай

Между Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики (КНР) был подписан проект Протокола об экспорте фундука и миндаля.

Как известно, визиты президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику (КНР) придали новый импульс двусторонним отношениям, а межгосударственные отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Азербайджан стал одной из первых стран, поддержавших инициативу «Один пояс, один путь», выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином.

В рамках инициативы «Один пояс, один путь» делегация Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) посетила Китай. Цель визита – диверсификация географии экспорта азербайджанской продовольственной продукции. Так, фундук и миндаль, выращенные в Азербайджане, отличающиеся на мировом рынке высоким качеством и насыщенным вкусом, теперь будут экспортироваться и в Китай.

В этой связи на встрече между AQTA и Главным таможенным управлением КНР был подписан проект «Протокола об инспекционных, карантинных и санитарных требованиях к фундуку и миндалю, экспортируемым из Азербайджанской Республики в Китайскую Народную Республику». Стороны также подписали «Проект документа о механизме сотрудничества в области безопасности пищевых продуктов при импорте и экспорте».

На встрече обсуждались вопросы, связанные с экспортом мяса птицы, морепродукции, выращенной в аквакультуре и в дикой среде, а также черешни, яблок, хурмы и гранатов. Достигнутые соглашения открывают широкие возможности для предпринимателей, желающих экспортировать азербайджанскую продукцию.

Отметим, что руководитель аппарата AQTA Мамедрагим Наджафов и советник председателя Эльхан Микаилов принимают участие в конференции по сотрудничеству в области безопасности пищевых продуктов при импорте и экспорте в рамках инициативы «Один пояс, один путь», которая проходит в Шанхае.