Азербайджан подвел итоги добычи нефти и газа

С момента ввода в эксплуатацию блоков месторождений нефти и газа «Азери–Чираг–Гюнешли» (АЧГ) и газоконденсатного месторождения «Шахдениз» по 1 октября 2025 года добыто около 665,1 миллиона тонн нефти (включая газовый конденсат) и 497,7 миллиарда кубометров газа, сообщает Министерство энергетики Азербайджана.

По данным ведомства, на долю АЧГ приходится 613,6 миллиона тонн нефти и 240 миллиардов кубометров газа, а с месторождения «Шахдениз» добыто 51,5 миллиона тонн конденсата и 257,7 миллиарда кубометров газа.

«За этот период экспортировано 663 миллиона тонн нефти и 185,7 миллиарда кубометров газа», — говорится в сообщении.