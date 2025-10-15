Азербайджан подвел итоги добычи нефти и газа

USD 1.7000
С момента ввода в эксплуатацию блоков месторождений нефти и газа «Азери–Чираг–Гюнешли» (АЧГ) и газоконденсатного месторождения «Шахдениз» по 1 октября 2025 года добыто около 665,1 миллиона тонн нефти (включая газовый конденсат) и 497,7 миллиарда кубометров газа, сообщает Министерство энергетики Азербайджана.

По данным ведомства, на долю АЧГ приходится 613,6 миллиона тонн нефти и 240 миллиардов кубометров газа, а с месторождения «Шахдениз» добыто 51,5 миллиона тонн конденсата и 257,7 миллиарда кубометров газа.

«За этот период экспортировано 663 миллиона тонн нефти и 185,7 миллиарда кубометров газа», — говорится в сообщении.

Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 2645
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10266
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 2192
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 21122
Горят российские нефтезаводы
Горят российские нефтезаводы видео; обновлено 11:07
11:07 3766
Пакистан дал ответ талибам: десятки убитых
Пакистан дал ответ талибам: десятки убитых видео; обновлено 13:11
13:11 4047
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане наши проблемы; все еще актуально
14 октября 2025, 15:30 6447
Президент Сирии прилетит в Москву за Асадом
Президент Сирии прилетит в Москву за Асадом обновлено 12:32
12:32 1976
Массовые задержания армянских священников: взяли и владыку Мкртыча
Массовые задержания армянских священников: взяли и владыку Мкртыча обновлено 12:23
12:23 2549
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
10:09 3288
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 4011

