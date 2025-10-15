USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Новость дня
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Команда инфобезопасности Kapital Bank в числе сильнейших специалистов страны

11:15 414

Команда, представляющая Kapital Bank, первый банк Азербайджана, продемонстрировала большую самоотдачу на фестивале кибербезопасности «CIDC-2025» - одном из крупнейших мероприятий в регионе, и смогла вписать свое имя в ряды победителей.

Команда заняла третье место в соревновании «Кибервойна в умных городах», организованном в рамках фестиваля. Показав самый высокий результат среди банков, команда проявила социальную инициативу, пожертвовав выигранный приз в размере 5000 AZN в фонд Red Hearts, созданный по инициативе сотрудников-волонтеров банка.

Фестиваль кибербезопасности «CIDC-2025», организованный совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и Службой государственной безопасности, в этом году привлек рекордное количество участников. Мероприятие, собравшее в общей сложности 2 245 посетителей, 934 участника тренингов, 51 команду и 56 партнерских организаций, послужило площадкой для обмена передовым международным опытом в области защиты критической инфраструктуры, информационной безопасности, цифровой стабильности и применения искусственного интеллекта.

В течение двух дней участники проверяли свои навыки в напряженных соревнованиях, таких как «Кибервойна в умных городах», приняли участие в 10 презентациях и 5 панельных дискуссиях, организованных местными и зарубежными экспертами по кибербезопасности. Они также воспользовались бесплатными тренингами по программе «Hack The Future 2» в Азербайджане и ознакомились с выставкой решений в области кибербезопасности.

Следует отметить, что Kapital Bank считает кибербезопасность основным приоритетом в процессе цифровой трансформации и постоянно внедряет новейшие технологии в этой области.

Помимо внутренних мер безопасности, банк является одной из самых активных финансовых структур в области просвещения клиентов. Банк регулярно проводит информационные кампании и публикует посты в социальных сетях против мошенничества, фишинга и других киберугроз, помогая защитить финансовые данные своих клиентов.

Кроме того, в рамках кампании «Остановись, подумай, уточни!» банк служит просвещению своих клиентов, используя традиционные и цифровые медиаканалы, тренинги и видеоматериалы.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 119 филиалов и 52 отделения по всей стране.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk.

Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc

Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 2647
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10267
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 2193
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 21124
Горят российские нефтезаводы
Горят российские нефтезаводы видео; обновлено 11:07
11:07 3766
Ответ Пакистана: десятки убитых
Ответ Пакистана: десятки убитых видео; обновлено 13:11
13:11 4050
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане наши проблемы; все еще актуально
14 октября 2025, 15:30 6447
Президент Сирии прилетит в Москву за Асадом
Президент Сирии прилетит в Москву за Асадом обновлено 12:32
12:32 1978
Массовые задержания армянских священников: взяли и владыку Мкртыча
Массовые задержания армянских священников: взяли и владыку Мкртыча обновлено 12:23
12:23 2550
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
10:09 3289
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 4011

ЭТО ВАЖНО

Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 2647
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10267
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 2193
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 21124
Горят российские нефтезаводы
Горят российские нефтезаводы видео; обновлено 11:07
11:07 3766
Ответ Пакистана: десятки убитых
Ответ Пакистана: десятки убитых видео; обновлено 13:11
13:11 4050
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане наши проблемы; все еще актуально
14 октября 2025, 15:30 6447
Президент Сирии прилетит в Москву за Асадом
Президент Сирии прилетит в Москву за Асадом обновлено 12:32
12:32 1978
Массовые задержания армянских священников: взяли и владыку Мкртыча
Массовые задержания армянских священников: взяли и владыку Мкртыча обновлено 12:23
12:23 2550
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
10:09 3289
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 4011
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться