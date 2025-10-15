Шабана Махмуд не может справиться с мигрантами

Великобритания, как и другие страны Европы, теряет контроль над границами из-за наплыва мигрантов, что в отсутствии жестких мер может подорвать доверие к власти и государству. Об этом сообщает The Times.

Как сообщает издание, с соответствующим заявлением министр внутренних дел Соединенного Королевства Шабана Махмуд намерена выступить в среду, 15 октября, на конференции с участием балканских стран. Газета уточняет, что Западные Балканы остаются важным транзитным маршрутом для мигрантов. Только в 2024 году через регион проследовали почти 22 тыс. человек, хотя после введения более жестких мер, поддержанных Великобританией и ЕС, поток снизился.

Кроме того, как ожидается, в своей речи Махмуд напомнит о мерах по ужесточению миграционной политики Великобритании. Согласно новым правилам, опубликованным правительством, с января 2025 года трудовые мигранты должны будут продемонстрировать знание английского языка на уровне, эквивалентном стандарту «A». В частности, соискателям большинства рабочих виз предстоит соответствовать более высоким требованиям к устной и письменной речи, аудированию и чтению.

«Эта страна всегда приветствовала тех, кто приезжает и вносит свой вклад. Но неприемлемо, чтобы мигранты приезжали сюда, не выучив наш язык, и не имея возможности внести свой вклад в жизнь нашей страны», — приводит издание выдержки из будущего выступления Махмуд.

Как сообщает The Times, министр также представит новую иммиграционную модель, предполагающую, что мигранты, рассчитывающие на долгосрочное пребывание в Великобритании, должны будут доказать свою полезность для страны – в частности, посредством участия в экономической деятельности, выполнения государственных задач или волонтерской работы.

О планах по ужесточению миграционной политики, включая повышение требований к знанию английского языка, агентство Reuters сообщало еще в конце сентября. По его данным, инициатива направлена на сдерживание роста популярности популистской партии Reform UK, которая активизировала общественные дискуссии по вопросам миграции и подтолкнула Лейбористскую партию премьер-министра Кира Стармера к ужесточению собственной позиции. В Reform UK, в частности, ранее выступали за отмену бессрочного вида на жительство и замену его пятилетней визой с возможностью продления.