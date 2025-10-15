USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Сикорский: Украина готовится воевать еще три года

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина готовится воевать еще три года, передает Reuters.

Выступая в Лондоне на презентации иранского дрона Shahed-136, сбитого в Украине, Сикорский призвал европейские страны «сохранять курс» в поддержке Украины и выразил надежду, что президент США Дональд Трамп предоставит Киеву дальнобойные ракеты «Томагавк» для ударов по российской инфраструктуре, сообщает Reuters.

Сикорский также подчеркнул, что Европа должна быть готова поддерживать Украину как минимум еще три года: «Украинцы планируют эту войну на три года, и это разумно. А мы должны убедить Путина, что готовы сохранять курс как минимум эти три года».

По словам министра, поставки Украине дополнительных систем ПВО и оружия ближнего и среднего радиуса действия необходимы для безопасности Европы. Он напомнил о случаях нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами и о полетах истребителей над Эстонией.

Отвечая на вопрос о расширении инициативы по созданию «стены дронов», Сикорский отметил, что Россия «может достичь глубины Европы»: «Мы должны быть готовы противостоять этому. Не развивать противодронный потенциал сейчас — безответственно».

Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Горят российские нефтезаводы
Горят российские нефтезаводы
Ответ Пакистана: десятки убитых
Ответ Пакистана: десятки убитых
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Президент Сирии прилетит в Москву за Асадом
Президент Сирии прилетит в Москву за Асадом
Массовые задержания армянских священников: взяли и владыку Мкртыча
Массовые задержания армянских священников: взяли и владыку Мкртыча
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
