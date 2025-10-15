Сикорский: Украина готовится воевать еще три года

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина готовится воевать еще три года, передает Reuters.

Выступая в Лондоне на презентации иранского дрона Shahed-136, сбитого в Украине, Сикорский призвал европейские страны «сохранять курс» в поддержке Украины и выразил надежду, что президент США Дональд Трамп предоставит Киеву дальнобойные ракеты «Томагавк» для ударов по российской инфраструктуре, сообщает Reuters.

Сикорский также подчеркнул, что Европа должна быть готова поддерживать Украину как минимум еще три года: «Украинцы планируют эту войну на три года, и это разумно. А мы должны убедить Путина, что готовы сохранять курс как минимум эти три года».

По словам министра, поставки Украине дополнительных систем ПВО и оружия ближнего и среднего радиуса действия необходимы для безопасности Европы. Он напомнил о случаях нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами и о полетах истребителей над Эстонией.

Отвечая на вопрос о расширении инициативы по созданию «стены дронов», Сикорский отметил, что Россия «может достичь глубины Европы»: «Мы должны быть готовы противостоять этому. Не развивать противодронный потенциал сейчас — безответственно».