Британцы обучат молдаван отражать российские дроны

11:35 308

Министерство обороны Великобритании направит в Молдову военных специалистов для обучения местных сил противодействию беспилотным аппаратам, сообщили в пресс-службе британского оборонного ведомства.

В заявлении уточняется, что в страну направят экспертов, специализирующихся на тактике борьбы с дронами.

Кроме того, в сообщении отмечается, что за последние шесть месяцев Великобритания поставила Украине свыше 85 тыс. военных дронов, значительно ускорив их производство на отечественных предприятиях. В этом году страна инвестировала около £600 млн  для ускорения поставок БПЛА, включая десятки тысяч дронов с короткой дальностью FPV.

Министр обороны Джон Хили представит отчет о поставках 15 октября в Брюсселе на встрече контактной группы по обороне Украины.

Инициатива в Молдове является частью усилий Лондона по расширению военного сотрудничества с партнерами в Восточной Европе на фоне продолжающейся российско-украинской войны.

8 октября правительство Молдовы утвердило новую военную стратегию, в которой Россия названа угрозой национальной безопасности. Документ предусматривает увеличение оборонных расходов до не менее 1% ВВП и модернизацию вооруженных сил. В стратегии подчеркивается, что нейтралитет Молдовы, закрепленный в конституции, «обязывает принимать все меры, включая военные, для собственной защиты», а участие в международных учениях признается «совместимым» с этим статусом.

