Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Генсек НАТО пригрозил россиянам

11:38 1135

У НАТО есть все средства и полномочия, чтобы защитить каждый дюйм воздушного пространства и территории альянса. Об этом сказал генсекретарь НАТО Марк Рютте на вопрос РБК-Украина во время подхода к прессе в Брюсселе перед встречей министров обороны стран-членов НАТО.

Генсек НАТО обратился к россиянам в ответ на вопрос РБК-Украина, может ли страна-член НАТО сама принимать решение о сбивании дронов.

«Позвольте мне обратиться к россиянам: если они намеренно попытаются сделать что-то против НАТО, у нас есть все средства и полномочия, чтобы защитить каждый дюйм воздушного пространства и территории НАТО», - сказал Рютте.

Он отметил, что альянс активно внедряет новейшие технологии, учась на опыте Украины противодействию враждебным целям.

По его словам, в случаях с дроном в Польше и вторжением самолета МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии НАТО действовала взвешенно: когда существовала угроза - дрон сбивали, а когда нет - истребители F-35 вывели российский самолет за пределы воздушного пространства.

«Именно так мы тренируемся и готовимся. И, друзья, это не новое. Мы делаем это уже 60-70 лет - и с советскими, и с российскими самолетами. Поэтому некоторые дебаты, которые я вижу в публичном пространстве - имеет ли НАТО полномочия, - да, имеет. И, конечно, ежедневно нужно адаптироваться к новым технологиям», - добавил Рютте.

Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 2660
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10268
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 2203
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 21132
Горят российские нефтезаводы
Горят российские нефтезаводы видео; обновлено 11:07
11:07 3773
Ответ Пакистана: десятки убитых
Ответ Пакистана: десятки убитых видео; обновлено 13:11
13:11 4064
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане наши проблемы; все еще актуально
14 октября 2025, 15:30 6447
Президент Сирии прилетит в Москву за Асадом
Президент Сирии прилетит в Москву за Асадом обновлено 12:32
12:32 1984
Массовые задержания армянских священников: взяли и владыку Мкртыча
Массовые задержания армянских священников: взяли и владыку Мкртыча обновлено 12:23
12:23 2560
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
10:09 3291
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 4011

