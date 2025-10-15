USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку

продолжение расследования
Аскер Манафов, собкор
11:43 2204

Следы «теневого флота», перевозившего подсанкционную иранскую, а теперь и российскую нефть, ведут в Ясамальский район Баку.

Именно в этом районе зарегистрирована компания, управляющая танкерами так называемого «теневого флота», напрямую задействованного в перевозке нефти из России и Ирана.

Как сообщает портал BlackSeaNews, компания Akara Navigation LLC, зарегистрированная по адресу проспект Гасан бека Зардаби, 78B, квартира 111, владеет как минимум одним танкером, входящим в состав «теневого флота», и имеет статус оператора по безопасности (ISM Manager) еще нескольких судов.

REUS (IMO 9253076) в настоящее время ходит под флагом Сьерра-Леоне и несколько дней назад был замечен в районе Суэцкого канала в Египте

Сама компания под санкции пока не попала, однако связанные с ней танкеры уже оказались под ограничениями.

Один из них, REUS (IMO 9253076), в настоящее время ходит под флагом Сьерра-Леоне и несколько дней назад был замечен в районе Суэцкого канала в Египте. Конечный пункт назначения судна не уточнен, но, предположительно, оно направляется в один из портов Марокко.

REUS зарегистрирован на компанию S&F MARINE LTD, базирующуюся на Сейшельских Островах, которая также является коммерческим оператором этого судна.

По данным портала War&Sanctions, созданного ГУР (Главное управление разведки Украины), танкер REUS участвует в экспорте нефти из российских портов в третьи страны и в открытом море регулярно отключает свой транспондер.

Компания Akara Navigation LLC обеспечивает безопасность еще двух судов «теневого флота», перевозивших санкционную российскую нефть, — MITZEL (IMO 9233741) и UTAKI (IMO 9262924)

Международная неправительственная организация Greenpeace относит это судно к «теневому флоту» танкеров, перевозящих российскую нефть по всему миру через Балтийское море и Кадетский канал в Мекленбургском заливе, что представляет реальную угрозу для окружающей среды.

11 апреля 2025 года Украина ввела санкции против капитана REUS, а 9 мая 2025 года сам танкер в рамках ограничений, наложенных на «теневой флот» Российской Федерации, попал под санкции Великобритании. Причиной стало участие судна в деятельности, направленной на дестабилизацию Украины, подрыв ее территориальной целостности, суверенитета или независимости, а также транспортировка российской нефти в третьи страны и извлечение прибыли в интересах правительства Российской Федерации.

В мае 2025 года Европейский союз, а в июне Швейцария и Канада также применили санкции против танкера REUS.

Компания Akara Navigation LLC обеспечивает безопасность еще двух судов «теневого флота», перевозивших санкционную российскую нефть, — MITZEL (IMO 9233741) и UTAKI (IMO 9262924). Танкер UTAKI также был идентифицирован Greenpeace как часть «теневого флота», перевозящего российскую нефть по всему миру и представляющего экологическую угрозу.

Компания Akara Navigation LLC зарегистрирована по адресу проспект Гасан бека Зардаби, 78B, квартира 111

Следует добавить, что танкер REUS связан также с вьетнамской компанией Sao Viet Petrol Transportation Co Ltd, которая ранее была его владельцем и управляющей компанией.

Согласно данным американской правозащитной организации United Against Nuclear Iran (UANI), отслеживающей с помощью спутниковых систем движение судов, связанных с Ираном, флот Sao Viet Petrol Transportation Co Ltd участвовал в перевозке санкционной иранской нефти. В частности, речь идет о танкерах PANDA (IMO 9284582), OCEAN RIVER (IMO 9284594) и IVY (IMO 9337133).

До февраля 2022 года танкеры PANDA и OCEAN RIVER использовались для перевозки иранской нефти, а затем были задействованы в транспортировке черного золота из России.

