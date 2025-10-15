Финны присоединятся к инициативе НАТО для помощи Украине

USD 1.7000
Финляндия объявила о намерении присоединиться к инициативе НАТО по закупке американского оружия для Украины. В ближайшее время ожидается новый пакет военной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Финляндии Антти Хякканена.

Антти Хякканен перед встречей министров обороны стран НАТО заявил, что Финляндия присоединится к PURL.

Также он сказал, что на этой неделе будет обнародована информация о новом пакете помощи для Украины от Финляндии.

В то же время, по его словам, очень важно, чтобы Украина получала американское оружие.

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен

Отметим, что PURL - Prioritized Ukraine Requirements List - это совместная программа США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой инициативы Киев формирует перечень важнейших потребностей в оружии и передает его союзникам.

Партнеры в свою очередь финансируют закупку американского вооружения, которое соответствует заявленным запросам.

Деньги перечисляются на специальный счет НАТО, после чего Соединенные Штаты осуществляют прямые поставки оружия.

Напомним, вчера, 14 октября, посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на этой неделе ожидаются новые объявления о поставках оружия Украине через натовскую программу PURL.

