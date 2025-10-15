Рамиза Мехтиева лишат партбилета

Помещенный под домашний арест экс-глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев будет исключен из рядов правящей партии «Ени Азербайджан». Об этом АПА заявил председатель Совета ветеранов партии Ариф Рагимзаде. По его словам, в ближайшие дни состоится заседание соответствующих органов партии: «Рамиз Мехтиев не может оставаться ни членом партии, ни членом Совета ветеранов партии. Человек, который был осужден, не может оставаться в партии».

*** 11:58 Дом экс-главы Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева уже находится под полицейским наблюдением. Вход и выход из его дома, средства связи и передвижения полностью контролируются.