Рамиза Мехтиева лишат партбилета

Помещенный под домашний арест экс-глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев будет исключен из рядов правящей партии «Ени Азербайджан». Об этом АПА заявил председатель Совета ветеранов партии Ариф Рагимзаде.
По его словам, в ближайшие дни состоится заседание соответствующих органов партии: «Рамиз Мехтиев не может оставаться ни членом партии, ни членом Совета ветеранов партии. Человек, который был осужден, не может оставаться в партии».
Дом экс-главы Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева уже находится под полицейским наблюдением. Вход и выход из его дома, средства связи и передвижения полностью контролируются.
Наблюдение осуществляется как с помощью электронных средств, так и посредством физического патрулирования.
Срок домашнего ареста, установленный на 4 месяца, может быть продлен в зависимости от хода следствия.
Ранее суд Сабаильского района Баку отправил Мехтиева под домашний арест на 4 месяца. Он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем в крупном размере).