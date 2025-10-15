USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Новость дня
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Рамиза Мехтиева лишат партбилета

обновлено 12:42
12:42 2668

Помещенный под домашний арест экс-глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев будет исключен из рядов правящей партии «Ени Азербайджан». Об этом АПА заявил председатель Совета ветеранов партии Ариф Рагимзаде.

По его словам, в ближайшие дни состоится заседание соответствующих органов партии: «Рамиз Мехтиев не может оставаться ни членом партии, ни членом Совета ветеранов партии. Человек, который был осужден, не может оставаться в партии».

*** 11:58

Дом экс-главы Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева уже находится под полицейским наблюдением. Вход и выход из его дома, средства связи и передвижения полностью контролируются.

Наблюдение осуществляется как с помощью электронных средств, так и посредством физического патрулирования.

Срок домашнего ареста, установленный на 4 месяца, может быть продлен в зависимости от хода следствия.

Ранее суд Сабаильского района Баку отправил Мехтиева под домашний арест на 4 месяца. Он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем в крупном размере).

Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 2669
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10270
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 2209
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 21138
Горят российские нефтезаводы
Горят российские нефтезаводы видео; обновлено 11:07
11:07 3777
Ответ Пакистана: десятки убитых
Ответ Пакистана: десятки убитых видео; обновлено 13:11
13:11 4070
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане наши проблемы; все еще актуально
14 октября 2025, 15:30 6448
Президент Сирии прилетит в Москву за Асадом
Президент Сирии прилетит в Москву за Асадом обновлено 12:32
12:32 1989
Массовые задержания армянских священников: взяли и владыку Мкртыча
Массовые задержания армянских священников: взяли и владыку Мкртыча обновлено 12:23
12:23 2564
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
10:09 3295
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 4012

ЭТО ВАЖНО

Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 2669
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10270
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 2209
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 21138
Горят российские нефтезаводы
Горят российские нефтезаводы видео; обновлено 11:07
11:07 3777
Ответ Пакистана: десятки убитых
Ответ Пакистана: десятки убитых видео; обновлено 13:11
13:11 4070
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане наши проблемы; все еще актуально
14 октября 2025, 15:30 6448
Президент Сирии прилетит в Москву за Асадом
Президент Сирии прилетит в Москву за Асадом обновлено 12:32
12:32 1989
Массовые задержания армянских священников: взяли и владыку Мкртыча
Массовые задержания армянских священников: взяли и владыку Мкртыча обновлено 12:23
12:23 2564
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
10:09 3295
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 4012
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться