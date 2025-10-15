Огромные потери россиян под Покровском

Российская сторона на Лиманском направлении задействовала военнослужащих, не прошедших полноценной подготовки, а на Покровском несет потери — за последнюю неделю они увеличились на 20%. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, украинские силы в последнее время продвинулись на севере Сумской области.

В то же время 14 октября российские войска продолжили наступательные действия на севере Харьковской области и в районе Великого Бурлука, однако подтверждений территориальных успехов нет.

Аналогичная ситуация наблюдается на Купянском, Боровском и Лиманском направлениях, где наступательные операции ВС РФ также не привели к продвижению.

По данным представителя украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, российская сторона перебрасывает в этот район силы, включая спецподразделения, личный состав которых заключил контракты на военную службу в сентябре 2025 года и не обладает достаточной подготовкой. Он также отметил, что в этом районе российские войска не используют бронетехнику.

14 октября российские подразделения продолжили наступательные действия на Северском направлении, однако, по информации украинской стороны, добиться подтвержденного прогресса им не удалось.

Спикер 11-го армейского корпуса ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец заявил, что российские силы атакуют небольшими пехотными группами или поодиночке, без четкого боевого порядка. По его словам, в октябре интенсивность атак снизилась — в среднем до 11 в день против 21 в сентябре. Он связал это, в частности, с ухудшением погодных условий.

На Покровском направлении, по информации украинских военных, российские войска, напротив, активизировали наступательные действия, рассчитывая на снижение эффективности украинских беспилотников из-за неблагоприятной погоды. Представитель украинского корпуса, действующего в этом районе, сообщил, что потери российской стороны за последнюю неделю, начиная с 7 октября, выросли на 18–20% по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом.

В то же время на Новопавловском и Великомихайловском направлениях, а также в Запорожской области подтвержденных успехов российские силы, по данным Киева, не достигли.

По информации представителя украинской бригады, действующей на западе Запорожской области, на Ореховском направлении российские войска применяют тактику небольших штурмовых групп и пытаются сосредоточить силы для атак на украинские позиции в районе Малой Токмачки. Однако, по его словам, продвижение затруднено из-за открытого рельефа местности, где практически отсутствуют ветрозащитные полосы, что не позволяет скрыть перемещения. Он также сообщил, что на данном участке российская сторона активно использует беспилотники для ударов по украинским логистическим объектам и гражданской инфраструктуре.