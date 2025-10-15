USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Новость дня
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Огромные потери россиян под Покровском

12:04 1544

Российская сторона на Лиманском направлении задействовала военнослужащих, не прошедших полноценной подготовки, а на Покровском несет потери — за последнюю неделю они увеличились на 20%. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, украинские силы в последнее время продвинулись на севере Сумской области.

В то же время 14 октября российские войска продолжили наступательные действия на севере Харьковской области и в районе Великого Бурлука, однако подтверждений территориальных успехов нет.

Аналогичная ситуация наблюдается на Купянском, Боровском и Лиманском направлениях, где наступательные операции ВС РФ также не привели к продвижению.

По данным представителя украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, российская сторона перебрасывает в этот район силы, включая спецподразделения, личный состав которых заключил контракты на военную службу в сентябре 2025 года и не обладает достаточной подготовкой. Он также отметил, что в этом районе российские войска не используют бронетехнику.

14 октября российские подразделения продолжили наступательные действия на Северском направлении, однако, по информации украинской стороны, добиться подтвержденного прогресса им не удалось.

Спикер 11-го армейского корпуса ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец заявил, что российские силы атакуют небольшими пехотными группами или поодиночке, без четкого боевого порядка. По его словам, в октябре интенсивность атак снизилась — в среднем до 11 в день против 21 в сентябре. Он связал это, в частности, с ухудшением погодных условий.

На Покровском направлении, по информации украинских военных, российские войска, напротив, активизировали наступательные действия, рассчитывая на снижение эффективности украинских беспилотников из-за неблагоприятной погоды. Представитель украинского корпуса, действующего в этом районе, сообщил, что потери российской стороны за последнюю неделю, начиная с 7 октября, выросли на 18–20% по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом.

В то же время на Новопавловском и Великомихайловском направлениях, а также в Запорожской области подтвержденных успехов российские силы, по данным Киева, не достигли.

По информации представителя украинской бригады, действующей на западе Запорожской области, на Ореховском направлении российские войска применяют тактику небольших штурмовых групп и пытаются сосредоточить силы для атак на украинские позиции в районе Малой Токмачки. Однако, по его словам, продвижение затруднено из-за открытого рельефа местности, где практически отсутствуют ветрозащитные полосы, что не позволяет скрыть перемещения. Он также сообщил, что на данном участке российская сторона активно использует беспилотники для ударов по украинским логистическим объектам и гражданской инфраструктуре.

Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 2672
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10270
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 2211
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 21140
Горят российские нефтезаводы
Горят российские нефтезаводы видео; обновлено 11:07
11:07 3777
Ответ Пакистана: десятки убитых
Ответ Пакистана: десятки убитых видео; обновлено 13:11
13:11 4072
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане наши проблемы; все еще актуально
14 октября 2025, 15:30 6448
Президент Сирии прилетит в Москву за Асадом
Президент Сирии прилетит в Москву за Асадом обновлено 12:32
12:32 1990
Массовые задержания армянских священников: взяли и владыку Мкртыча
Массовые задержания армянских священников: взяли и владыку Мкртыча обновлено 12:23
12:23 2564
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
10:09 3296
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 4013

ЭТО ВАЖНО

Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 2672
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10270
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 2211
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 21140
Горят российские нефтезаводы
Горят российские нефтезаводы видео; обновлено 11:07
11:07 3777
Ответ Пакистана: десятки убитых
Ответ Пакистана: десятки убитых видео; обновлено 13:11
13:11 4072
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане наши проблемы; все еще актуально
14 октября 2025, 15:30 6448
Президент Сирии прилетит в Москву за Асадом
Президент Сирии прилетит в Москву за Асадом обновлено 12:32
12:32 1990
Массовые задержания армянских священников: взяли и владыку Мкртыча
Массовые задержания армянских священников: взяли и владыку Мкртыча обновлено 12:23
12:23 2564
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
10:09 3296
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 4013
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться