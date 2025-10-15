USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Госагентство принесло воду жителям Гасымбейли

В селе Гасымбейли города Нафталана восстановлено водоснабжение. Население села полностью обеспечено питьевой водой, сообщает haqqin.az со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

По этому случаю в селе Гасымбейли состоялась торжественная церемония, в которой приняли участие заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Ильхам Байрамов, председатель правления Региональной службы мелиорации при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана Закир Гулиев, глава Исполнительной власти города Нафталана Вугар Новрузов, представители ИВ и агентства, а также жители села.

Выступившие на церемонии спикеры заявили, что для создания централизованной системы водоснабжения населения села Гасымбейли города Нафталана была построена внутрисельская сетевая система с использованием возможностей существующей системы водоснабжения города Нафталана.

С этой целью проложено 8,7 км водопроводных линий диаметром 40-100 мм, которые были подключены к домам 140 абонентов. В целях точного учета подаваемой населению воды и ее экономного расходования все абоненты оснащены счетчиками воды.

Было отмечено, что за счет вновь созданной водопроводной сети можно будет полностью удовлетворить ежедневную потребность в 100 кубометрах воды для всех 438 жителей села Гасымбейли.

Жители села Гасымбейли, с нетерпением ждавшие этого радостного события, выразили глубокую благодарность президенту Ильхаму Алиеву за созданные условия.

Отметим, что в настоящее время водоснабжение города Нафталана осуществляется за счет подключения к магистральному водопроводу, подающему воду в город Геранбой из инфильтрационного водоисточника, построенного на реке Гарачай. В черте города эксплуатируются водохранилищные комплексы (на трех площадках), 2 насосные станции, водопроводная сеть протяженностью 43,6 км, канализационная сеть протяженностью 39,4 км, а также комплекс очистных сооружений сточных вод мощностью 3000 куб. м.

