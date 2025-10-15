USD 1.7000
Apple «переезжает» во Вьетнам

Американская технологическая компания Apple расширяет производство во Вьетнаме для снижения зависимости от Китая. Компания планирует выпускать в республике новые устройства для «умного дома», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, Apple стремится снизить риски, связанные с геополитической напряженностью и возможными сбоями в поставках из Китая. При этом перенос производства не избавит компанию от 20% пошлин на вьетнамские товары, введенных администрацией президента США Дональда Трампа.

Первыми устройствами, которые будут производиться на вьетнамских заводах, станут панель управления домашними электронными приборами, камеры наблюдения и настольный робот. Собеседники агентства также утверждают, что сборкой займется китайская компания BYD, которая уже производит для Apple планшет iPad.

Напомним, 10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее повысит на 100% пошлины в отношении продукции из Китая, а также введет меры экспортного контроля на программное обеспечение. Таким образом, суммарные тарифы США на продукцию из КНР могут достичь 130%.

